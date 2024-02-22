“أوقفوا إطلاق النار الآن”.. إضاءة ساعة بيغ بن في لندن دعما لغزة أثناء جلسة البرلمان (فيديو)

تظاهر مئات المحتجين أمام البرلمان البريطاني مساء أمس الأربعاء، في وقت كان فيه المشرعون البريطانيون يناقشون مذكرة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وصوّت البرلمان البريطاني، مساء أمس الأربعاء، على مذكرة تدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.

Tonight, with the great people of Britian, calling for an immediate end to #genocide in #Gaza ahead of parliament vote for an immediate #ceasefire pic.twitter.com/VXfeEaE1sf — Husam Zomlot (@hzomlot) February 21, 2024

مُحتجّون يضيئون (بيغ بن)

وطالب مئات المحتجين أمام البرلمان المشرعين بدعم وقف إطلاق النار في غزة، وذلك أثناء إجراء المداولات حول قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقام محتجون مساء أمس الأربعاء بإضاءة ساعة بيغ بن الشهيرة بألوان العلم الفلسطيني وبعبارات “أوقفوا قصف غزة” في وقت كان البرلمان يناقش مشروع قرار حول غزة.

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر إنارة ساعة “بيغ بن” في لندن دعمًا لغزة، مع تظاهرة أمام مقر البرلمان البريطاني، الذي كان يناقش مشروع قرار للمطالبة بـ”وقف إطلاق النار” في غزة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة عبارات مثل “وقف فوري لإطلاق النار”، و”أوقفوا قصف غزة” و”أوقفوا تسليح إسرائيل”، في رسائل يهدف المحتجون من خلالها إلى إظهار دعمهم لغزة.

وهذه هي المرة الثانية التي تتم فيها إضاءة الساعة الشهيرة بشعارات تدعو إلى وقف إطلاق النار ومنع الإبادة الجماعية في غزة، وذلك منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وشهدت بريطانيا مسيرات احتجاج كبيرة تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر عليها، الذي أودى بحياة آلاف الشهداء.