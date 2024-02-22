جمهور الجزيرة مباشر يعلق على عملية حاجز الزعيم في القدس (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع عملية إطلاق النار التي نفذها 3 شبان فلسطينيين من مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية باتجاه حاجز الزعيم شرقي القدس المحتلة وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 8 آخرين.

وأكد مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن هذه العملية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتبروها ردا على ما يقوم به جيش الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة والضفة من قمع بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبر الجمهور هذه العملية رسالة للاحتلال الإسرائيلي، بأن خطته بوضع قيود أمنية على دخول المصلين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان ستفشل ولن تحقق له أمنا.

وقال مشاركون إن استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين سوف يعزز من دائرة المقاومة، وسيزيد من العمليات ردا على المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وكان جندي إسرائيلي قد قُتل وأصيب 8 آخرون، صباح الخميس، جراء هجوم على حاجز عسكري قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن فلسطينيين أطلقوا النار من أسلحة أتوماتيكية على سيارات إسرائيلية؛ مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 8 آخرين، بينهم اثنان في حالة خطيرة.