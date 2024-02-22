حكم بحبس نجم برشلونة السابق 4 سنوات ونصف السنة بتهمة الاغتصاب

حُكم على البرازيلي داني ألفيش النجم السابق لبرشلونة الإسباني، الخميس، بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022، حسبما أعلنت محكمة إسبانية.

وأفادت المحكمة في بيان أن “الضحية لم توافق، وهناك أدلة، خارج نطاق شهادة المدعية، تسمح باعتبار الاغتصاب مثبتًا”.

وكان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن لمدة 9 سنوات للفائز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات تليها 10 سنوات من المراقبة.

وخضع ألفيش (40 عامًا) أحد أكثر لاعبي كرة القدم تتويجًا في العالم خلال مسيرة حافلة بالإنجازات، للمحاكمة في وقت سابق من هذا الشهر بتهمة اغتصاب امرأة في ملهى ساتون الليلي في الساعات الأولى من 31 يناير/كانون الأول 2022.

وبإمكان ألفيش الذي شهد خلال محاكمته أن ممارسة الجنس مع الشابة كانت بالتراضي، أن يستأنف الحكم.

وحصد ألفيس أكثر من 40 لقبًا مع البرازيل والأندية بينها برشلونة وإشبيلية ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، وانضم إلى نادي بوماس المكسيكي في 2022 مقابل راتب شهري قدره نحو 300 ألف يورو.

وفسخ النادي عقد ألفيس عقب القبض عليه، وأعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضده وطلب تعويضًا قدره 5 ملايين دولار بسبب انتهاكه بند القيم والسلوك.