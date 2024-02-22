سلب ونهب يطال قرى وبلدات في ولاية الجزيرة وسط السودان

قال شهود عيان للجزيرة مباشر، الأربعاء، إن عمليات النهب والسلب تحت تهديد السلاح مستمرة في عدد من القرى والبلدات في ولاية الجزيرة وسط السودان.

وأشار الشهود إلى أن قوة من الدعم السريع اجتاحت مناطق الربع واللعوتة والعوامرة، وعدد من قرى محلية أبو قوتة الواقعة غربي الولاية.

وأكد الشهود أن مجموعات مسلحة تستقل دراجات نارية قامت بنهب عدد من المناطق في ولاية الجزيرة، كمنطقة طابت وتنوب وقوز الرهيد ومعيجنة وقرية ود البليلة التي شهدت الأسبوع الماضي مقتل 4 من مواطنيها، فضلًا عن قرى الصفا والفريجاب وأم دوانة وأم مليحة ووادي شعير.

وأكد الشهود أن قرى ولاية الجزيرة تشهد عمليات نزوح واسعة باتجاه مدينة المناقل التي يسيطر عليها الجيش السوداني، وسط تصاعد كبير لأزمة النقود والتحويلات المالية الناتجة عن انقطاع خدمات الاتصالات، إلى جانب انعدام الأدوية بما في ذلك المنقذة للحياة.