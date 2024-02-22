شاهد: ماذا فعل جيش الاحتلال بمنزل ياسر عرفات في غزة؟

كشف الانسحاب الجزئي لجيش الاحتلال من غرب مدينة غزة، عن دمار واسع لحق بمنزل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وتحول المنزل المملوك لصندوق الاستثمار الفلسطيني، إلى هيكل خرساني مشوه تتخلله صور للرئيس الراحل معلقة على الجدران المدمرة والمشققة.

وعاش عرفات تفاصيل من حياته في هذا المنزل، منذ عام 1995 حتى 2001 عندما غادر القطاع إلى الضفة الغربية وتمت محاصرته لاحقًا في مقر المقاطعة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حتى وفاته في 2004.

وعلى بعد خطوات معدودة من سرير نوم الرئيس الراحل الذي سقط عليه عمود خرساني، تحطم باب خشبي كان يقود لشرفة تطل على حديقة المنزل المزينة ببعض الأشجار والورود، لكنها تدمرت أيضًا ولم يعد هناك أي جزء أخضر بالمنزل الذي صبغه السواد ولون الخرسانة الرمادي القاتم.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي، المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 29 ألفًا و410 شهداء، و69 ألفًا و 465 جريحًا، بحسب وزارة الصحة في القطاع.