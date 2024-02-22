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منظومة “السهم” تعترض “هدفا جويا” في سماء إيلات (فيديو)

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22/2/2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، اعتراض “هدف جوي” باستخدام منظومة اعتراض (سهم) في منطقة البحر الأحمر بعد أن دوت صفارات الإنذار في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال، في تصريح “متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة مدينة إيلات، فقد اعترضت الدفاعات الجوية من خلال نظام السهم هدفا واحدا تم إطلاقه وكان في طريقه نحو الأراضي الإسرائيلية من منطقة البحر الأحمر”.

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وأشار الجيش في بيانه إلى أن “الهدف لم يجتاز إلى داخل إسرائيل ولم يشكل أي تهديد على المواطنين حيث تم تفعيل الإنذار وفق السياسة المتبعة” بحسب البيان.

وعادة ما يستخدم الجيش الإسرائيلي تعبير “هدف جوي” للإشارة إلى الطائرات المسيرة -بدون طيار- في حين لم يحدد الجهة التي من الممكن أن تكون أطلقت “الهدف الجوي”.

وسبق أن كانت إيلات، الواقعة على البحر الأحمر، هدفا لصواريخ ومسيرات بعيدة المدى أطلقها الحوثيون من اليمن تضامنا منهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات