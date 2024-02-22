يديعوت أحرونوت: جولة داخل نفق حماس الاستراتيجي أسفل خان يونس

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقاطع فيديو لنفق يبلغ طوله كيلومترا واحدا أسفل مدينة خان يونس، زاعما أن كبار أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كانوا يستخدمونه للانتقال بين أحياء المدينة.

وتضمن الفيديو لقطات لجنود الاحتلال وهم يهبطون عبر سرداب إلى عمق النفق، الذي وصفته صحيفة يديعوت أحرونوت بأنه “استراتيجي”. وبعدها شرعوا في السير وقتًا طويلًا، إلى أن وصلوا إلى مكان يبدو أنه مخصص للاجتماعات.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن الجيش الإسرائيلي أن القوات واجهت أبوابًا مضادة للتفجير وحواجز نصبها مقاتلو المقاومة عند دخول النفق، وأن اقتحام النفق تم باستخدام تقنيات خاصة.

وقال جيش الاحتلال إن وحدة (ياهالوم) المتخصصة في سلاح الهندسة شاركت في اقتحام النفق وأشرفت على تفجيره.

وأضاف المتحدث في بيان أنه “تم فحص النفق بدقة بحثًا عن معلومات استخبارية، وتبين أنه يتوفر على أماكن نوم وبنية تحتية كهربائية ومائية”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد زعم مؤخرا أن الأنفاق الموجود تحت المجال الترابي لمدينة خان يونس مخصصة لكبار قادة حماس، مشيرا إلى أن اكتشاف هذا النفق يمثل انتصارا استراتيجيا.