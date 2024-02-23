أسيرات محررات من غزة يروين انتهاكات جسدية تعرضن لها في سجون الاحتلال (فيديو)

قالت الأسيرة المحررة حنان فيصل موسى، التي أفرج عنها الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بعد 51 يوما من الاعتقال، إنها تعرضت لمضايقات جسدية ولفظية خلال فترة اعتقالها داخل سجون الاحتلال، موضحة أن أبرز هذه الانتهاكات تمثل في التفتيش العاري المستمر للسجينات طوال اليوم وإجبار الأسيرات على خلع ملابسهن بطريقة مهينة خلال التفتيش.

وأضافت في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أنها وباقي الأسيرات خضعن لتحقيق مستمر وصل أحيانا إلى 12 ساعة يوميا، وكان يتم التحقيق معهن وهن معصوبات الأعين ومكبلات الأيدي.

وأكدت تعرضها لسيل من السباب والشتائم بأبشع الألفاظ من قبل جنود ومجندات الاحتلال، لدرجة جعلتها تخجل من نفسها بسبب هذا الكم من السباب المستمر، بالإضافة إلى إجبارها على خلع ملابسها وتعريتها بشكل مستمر في كل مرة يتم فيها التفتيش.

واتفقت الأسيرة نبيلة مقداد مع زميلتها حنان فيصل، حيث أكدت أن أول ثمانية أيام من الاعتقال كانت صعبة جدا بسبب تكبيل أيديهن وأرجلهن المستمر، وتركهن في البرد مع عدم وجود غطاء كافٍ.

وعند سؤالها عن أقسى فترات الاعتقال، أجابت أن أصعبها كان لحظة تعرضهن للتفتيش العاري، حيث أُجبرن على خلع ملابسهن بشكل كامل، بالإضافة إلى تعرضهن للشتائم والألفاظ البذيئة خاصة عندما يقمن بأداء الصلاة، الأمر الذي سبب لها ضيق تنفس مرات عديدة في السجن، بالإضافة إلى الحالة النفسية السيئة، ما اضطرها إلى تناول الأقراص المهدئة داخل السجن وحتى الآن.

أما الأسيرة نادية الحلو والتي قضت 43 يوما في سجون الاحتلال، فذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلتها من مخيم البريج أثناء نزوحها حيث أخبروها بأنهم سينقلونها إلى الجنوب لتكتشف بعد عدة ساعات بأنها معتقلة داخل إسرائيل.

وعن الانتهاكات التي تعرضت لها داخل السجن، تقول إنها تعرضت للسباب والشتائم والضرب المستمر، خاصة إذا أجابت خلال التحقيق بطريقة لا تعجب المحقق.

أسيرة أخرى تحدثت إلى الجزيرة مباشر لكنها رفضت ذكر اسمها، حيث قالت إنها تعرضت للاعتقال لمدة 47 يوما حيث تم إلقاء القبض عليها من مدرسة للنازحين من حي الشيخ رضوان أمام جميع أفراد عائلتها في مشهد وصفته بـ”الفظيع”.

أما عن فترة الاعتقال والانتهاكات التي تعرضت لها فلم تختلف عن زميلاتها مؤكدة تعرضها للضرب والسب والشتائم بالإضافة لممارسة السجانين حربا نفسية ضدها، حيث أخبروها بأنها لن ترى أسرتها مجددا ولن تعود أبدا إلى غزة.

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان قد أعرب عن شعوره بالفزع إزاء تقارير بشأن قيام ضباط إسرائيليين بتجريد نساء وفتيات فلسطينيات في غزة من ملابسهن وتعرضهن للاغتصاب أو الإعدام.

وأضاف أن “التقارير تفيد بتعرض نساء وفتيات فلسطينيات في غزة للضرب أو الاعتقال أو الإهانة أو الاغتصاب أو الإعدام على يد ضباط إسرائيليين”.