ألقت بوسام الإمبراطورية في القمامة.. مصممة أزياء بريطانية تحتج على موقف بلادها من غزة (فيديو)

عبّرت مصممة الأزياء البريطانية الشهيرة كاثرين هامنيت، عن إدانتها لموقف بلادها إزاء ما يحدث في غزة من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وظهرت كاثرين بملامح غاضبة في مقطع مصور نشرته على حسابها في “إنستغرام”، وهي ترتدي قميصًا يحمل عبارة “يثير اشمئزازي أنني بريطانية”، قائلة إنها لا تتشرف بحمل وسام فروسية الإمبراطورية البريطانية، وإنه “ينتمي لسلة المهملات رفقة ريشي سوناك” رئيس الوزراء زعيم حزب المحافظين الحاكم، وريكي ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، قبل أن تلقي بالوسام في سلة المهملات.

وكانت ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية قلدتها هذا الوسام عام 2011، تكريمًا لها، وتقديرًا لإبداعها في صناعة الأزياء، قبل أن تتخلى عنه.

تضامنًا مع #غزة.. مصممة أزياء بريطانية تلقي بوسام الإمبراطورية في القمامة وتقول “مكانك هنا مع سوناك وستارمر!"#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/YxUMk3lnBP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 22, 2024

وعرفت كاثرين بمواقفها السياسية وتعبيرها عن آرائها بارتدائها لقمصان موقعة بشعارات ورسائل مختلفة.

وصادق البرلمان البريطاني، الأربعاء الماضي، على “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” في غزة، على وقع تظاهر آلاف المحتجين خارج مقره للدعوة إلى الأمر ذاته.