بوتين يحلق بـ”البجعة البيضاء”.. والكرملين: المسار سر عسكري (فيديو)

حلّق الرئيس فلاديمير بوتين على متن “البجعة البيضاء”، “تو-160 إم” التي تعد أقوى طائرة استراتيجية في العالم والقادرة على حمل القنابل والرؤوس النووية، في وقت تشهد فيه العلاقة بين روسيا وأمريكا خلافات جوهرية في أعقاب التدخل العسكري الروسي المستمر في أوكرانيا منذ عامين.

ونشرت وكالة الأنباء الروسية “تاس” أمس الخميس، مشاهد من تحليق بوتين على متن حاملة القنابل النووية التي تفوق سرعة الصوت، من مطار مصنع غوربونوف في جمهورية تتارستان الروسية، حيث استمر تحليق الطائرة 30 دقيقة وسبقته تحضيرات للإقلاع استمرت 15 دقيقة”.

وقال بوتين للصحفيين عقب اتمام التحليق “سأكرر ما سبق أن قلته لقائد الطائرة وقيادة وزارة الدفاع: من المؤكد أن الطائرة يمكن أن تدخل الخدمة مع القوات المسلحة”.

ومن المرجح أن يعتبر الغرب خطوة بوتين استعراضاً للتذكير بقدرات موسكو النووية.

بوتين بصدد القيام بتحليق على القاذفة الاستراتيجية "تو-160 إم" لمدة 40 دقيقة- الكرملين pic.twitter.com/3hDMcPCJeZ — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 22, 2024

ونقلت وكالة “تاس” عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله “إن مسار رحلة القاذفة سر من الأسرار العسكرية للدولة الروسية”.

وتتميز “البجعة البيضاء” بحمل 12 صاروخا مزودا برؤوس نووية وإجمالي ما على متنها من ذخائر يصل إلى 40 طنا، كما أنها قادرة على التحليق لأكثر من 14 ألف كيلومترمن دون التزود بالوقود وتستطيع بصواريخها النووية الــ12 تغطية أراض تعادل القارة الأوربية بمساحتها، حسبما نشرته “روسيا اليوم”.

لحظة إقلاع "البجعة البيضاء" الطائرة الاستراتيجية "تو -160 إم" وعلى متنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن أعضاء الطاقم pic.twitter.com/NSl6lknNoe — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 22, 2024

وتُعد القاذفة العملاقة ذات الجناحين المتأرجحين نسخة محدثة بشكل كبير من قاذفة القنابل التي تعود إلى الحقبة السوفيتية. وكان الاتحاد السوفيتي يعتزم استخدامها في حال اندلاع حرب نووية مع الغرب لنقل الأسلحة النووية لمسافات طويلة.

ويعد تحليق بوتين على متن “تو-160 إم” الأول منذ 19 عاما، حيث سبق وأن قام بهذه الخطوة في عام 2005، وذلك لتجربة عمل الطائرة الاستراتيجية وتفقد حركتها.