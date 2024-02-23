حزب الله يبث مشاهد لاستهداف تجمع لجنود الاحتلال عند الحدود جنوبي لبنان (فيديو)

بث حزب الله اللبناني مشاهد من عملية استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي داخل أحد المنازل في مستوطنة “المطلة” عند الحدود اللبنانية.

وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلن حزب الله في بيانات منفصلة عبر تلغرام، أنه نفذ عمليات عسكرية ضد مواقع وقيادات ومبانٍ تابعة للجيش الإسرائيلي قبالة الحدود اللبنانية.

كما أعلن الحزب استشهاد عنصرين من قواته على يد الجيش الإسرائيلي، لترتفع حصيلة شهدائه إلى 208 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي بيانين منفصلين، نعى حزب الله كلا من حسن محمود صالح (51 عاما) وهشام حسين عبد الله (37 عاما) من بلدتي ‎عدشيت والخيام، تواليا، جنوب لبنان.

وأضاف الحزب أن عنصريه “ارتقيا شهيدين على طريق القدس”، في إشارة إلى مقتلهما على يد الجيش الإسرائيلي، دون تقديم تفاصيل أخرى بشأن ظروف مقتلهما ومكانه.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن حسن محمود صالح هو قائد برتبة عميد في (قوة الرضوان) التابعة لحزب الله، وكان مسؤولا عن حوادث إطلاق صواريخ في عدة مناطق شمال البلاد، وكان قائداً كبيراً في الحزب ويتمتع بخبرة عملياتية واسعة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفذ في وقت سابق غارة جوية استهدفت بالصواريخ بلدة كفر رمان.

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، تهديده بعمل عسكري “لإعادة الأمن على الحدود مع لبنان” إذا لزم الأمر.

وقال نتنياهو “لدينا هدف بسيط في الشمال (الحدود مع لبنان) هو إعادة السكان”، في إشارة إلى عشرات آلاف الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من منازلهم قرب الحدود اللبنانية بعد شن الحرب على قطاع غزة.

وأول أمس، أعلن حزب الله لأول مرة خلال المواجهات المتواصلة منذ أشهر، استهداف مستوطنة “متسوفا” بصواريخ كاتيوشا، ردا على ‌‏اعتداءات إسرائيل على القرى والمنازل المدنية، جنوب لبنان.