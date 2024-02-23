مجزرة جديدة.. 60 شهيدا جراء قصف الاحتلال لمخيم النصيرات ودير البلح (فيديو)

أفادت مصادر الجزيرة مباشر، باستشهاد 60 فلسطينيا، جراء قصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل في مخيم النصيرات ودير البلح منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الجمعة.

وبيّن مقطع فيديو خاص بالجزيرة مباشر، عملية انتشال جثث عدد من الشهداء من تحت الأنقاض، من منزل عائلة الغريز بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد استهدافه فجر اليوم الجمعة.

كما وثّق مقطع فيديو للجزيرة مباشر، وصول إصابات وعدد من الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح عقب قصف إسرائيلي للمحافظة الوسطى في قطاع غزة.

مجزرة جديدة

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم مجزرة جديدة بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة، راح ضحيتها عشرات الشهداء وأصيب أكثر من 100 جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية، استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا بغارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على أربعة منازل في المحافظة الوسطى، أدت إلى تدميرها على رؤوس ساكنيها.

وجرى نقل جثامين الشهداء والجرحى، إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، فامتلأت ساحة المستشفى وثلاجة الموتى بتلك الجثامين.

وقصف طيران الاحتلال خيام النازحين غرب ملعب الدرة في دير البلح، وفي بلدة الزوايدة وسط القطاع؛ مما أسفر عن استشهاد عدد من الأشخاص وجرح آخرين.

ومساء الخميس، أفادت مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال عاودت اقتحام مجمع ناصر الطبي في خان يونس بجنوب القطاع، الذي كانت قد انسحبت منه، فحاصرته ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب العشرات، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي، مجموعات من المواطنين النازحين على الطريق الساحلي في قطاع غزة.

وتم نقل عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي بغرب مدينة غزة، ولا يزال بعض الجرحى في الطرقات نظرا لتعذر وصول مركبات الإسعاف إليهم، بسبب استمرار إطلاق جيش الاحتلال النار.

وكان عدد كبير من المواطنين النازحين، يسلكون الطريق الساحلي، فرارا من الجوع والعطش في المناطق الشمالية من قطاع غزة، باتجاه وسط وجنوب القطاع، عندما استهدفهم جيش الاحتلال بالرصاص.