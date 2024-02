من داخل مقر إقامة بايدن.. محتجون يهتفون ضد الإبادة الجماعية في غزة (فيديو)

اقتحمت مجموعة من المحتجين المتضامنين مع غزة، مساء أمس الخميس، فندقا كان يقيم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ولاية كاليفورنيا، مطالبين بإعلان وقف إطلاق النار في غزة.

وتمكنت مجموعة من المتظاهرين، من دخول مقر إقامة الرئيس الأمريكي جو بايدن في سان فرانسيسكو، وهتفوا ضد الإبادة الجماعية في غزة.

وسار متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، داخل فندق الرئيس جو بايدن في سان فرانسيسكو، في حالة نادرة لاندلاع احتجاج من مسافة قريبة داخل القاعة الرئاسية.

Pro-Palestinian protesters marched inside President Joe Biden’s hotel in San Francisco, reporters accompanying the president say, a rare instance of a protest breaking out at close range inside the presidential bubble. pic.twitter.com/kL6BjEbD5P

— hislamoglu 🇹🇷 🟢 (@hislamoglu4) February 23, 2024