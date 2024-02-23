واشنطن بوست: جلسة مغلقة أذيعت خطأً تكشف عزلة الولايات المتحدة

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الموقف الأمريكي المتصلب من الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة أحدث علامة بارزة على عزلة واشنطن ونيلها لانتقادات متكررة خلال اجتماع استمر يومين لكبار الدبلوماسيين في أكبر 20 اقتصادا في العالم.

وبدأ وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، الذي يستضيف الاجتماع السنوي لمجموعة العشرين لهذا العام، الاجتماع بشجب “الشلل” في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار ثالث لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال فييرا: “إن حالة التقاعس هذه تؤدي إلى خسارة أرواح بريئة”.

وعرض كبار الدبلوماسيين في الاجتماع الذي ضم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف، وجهات نظرهم حول مختلف القضايا الجيوسياسية في جلسة مغلقة عن وسائل الإعلام حتى يتمكن المسؤولون من التعبير عن أنفسهم بصراحة أكبر.

وكشفت الصحيفة أن عددا قليلا من الصحفيين، بينهم ممثل واشنطن بوست، تمكنوا من الاستماع إلى مداخلات الجلسة بسبب خطأ من المشرفين، لأن سماعات الرأس استمرت في نقل ما جرى داخل قاعة الاجتماعات، دون علم المضيفين البرازيليين.

وقالت الصحيفة إن أستراليا، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، أيدت وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة وحذرت من “المزيد من الدمار” الذي قد ينجم عن الحملة العسكرية الإسرائيلية المعلنة في مدينة رفح، حيث يعيش أكثر من مليون نازح فلسطيني.

وقالت ممثلة أستراليا، كاتي غالاغر: “نقول مرة أخرى لدولة إسرائيل لا تسلكي هذا الطريق لأنه سيكون غير مبرر”.

وقالت جنوب إفريقيا، التي اتهمت إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية في غزة، إن زعماء العالم “سمحوا للإفلات من العقاب بأن يسيطر”.

وقالت ناليدي باندور، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا: “لقد خذلنا شعب فلسطين”.

وأظهرت التصريحات التي أُذيعت خطأً تناقضا حادا مع ما وقع في اجتماع مجموعة العشرين في الهند العام الماضي، حين سعى بلينكن إلى توحيد القوى العالمية لإدانة التدخل الروسي في أوكرانيا.

وفي ذلك الوقت، وجد بلينكن جمهورًا أكثر تقبلًا عندما استشهد بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ السيادة لانتقاد الحرب الروسية في أوكرانيا. لكن في قمة البرازيل، استشهد الدبلوماسيون بنفس المبادئ لانتقاد الحرب الدائرة في غزة، بعدما قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل الغطاء السياسي وقنابل ومعدات عسكرية بمليارات الدولارات، أدت إلى قتل آلاف المدنيين.

وقال ممثل جنوب إفريقيا: “لو اتّحدنا خلف المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، لما استمرت المأساة في فلسطين أكثر من ثلاثة أشهر”.