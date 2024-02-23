وفد حماس برئاسة هنية يختتم زيارة لمصر

اختتم وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، زيارة لمصر استغرقت عدة أيام بحث خلالها وقف الحرب في غزة.

وأعلنت حركة حماس في بيان على منصة تليغرام اليوم الجمعة، أن الوفد بحث مع المسؤولين المصريين وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وملف تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت حماس “أجرى وفد الحركة عدة لقاءات مع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية والمساعدين، حيث تم بحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على شعبنا وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خاصة بشمال القطاع وسبل تحقيق ذلك”.

وأضاف بيان حركة حماس أنه “تم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في المسجد الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهلنا في الضفة والداخل المحتل الصلاة فيه خلال شهر رمضان”.

وأعلنت حركة حماس يوم الثلاثاء وصول وفدها برئاسة إسماعيل هنية إلى القاهرة، لإجراء “مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ نحو 5 أشهر”.

وتأتي زيارة هنية لمصر في وقت تتواصل فيه المفاوضات بوساطة مصرية وقطرية بين حماس وإسرائيل بغية التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف لإطلاق النار في القطاع.

كما تجيء وسط مخاوف دولية وإقليمية من خطورة توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية في مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية، والمكتظة بالنازحين الفلسطينيين.