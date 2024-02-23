يفترشون الأرض وينتظرون ما يسد الرمق.. سودانيون يعانون ويلات النزوح (شاهد)

يعيش النازحون الفارون من بؤر القتال في السودان أوضاعًا إنسانية بالغة التعقيد، بسبب نقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر أحوال النازحين في أحد المخيمات بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، وهم يفترشون الأرض، وينتظرون ما يسد رمقهم من طعام وشراب.

واشتكى بعضهم من صعوبة الحصول على أبسط الحاجيات اليومية في ظل غياب المنظمات الإنسانية التي تقدم لهم المساعدات.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة فإن عدد النازحين بسبب النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الذي اندلع في 15 إبريل/نيسان 2023 لا يزال في ازدياد مستمر، ويقدر بنحو 6.14 ملايين شخص نزحوا داخل البلاد.

وبحسب الأمم المتحدة فإن أكثرَ من 25 مليون سوداني يواجهون خطر الجوع، أي ما يزيد على نصف عدد السكان البالغ 48 مليونا، وهو ما ينذر بمجاعة وشيكة تهدد السودان.

وكان برنامج الأغذية العالمي في السودان قد قال إن تحسين الوصول إلى المناطق المتضررة من الصراع يظلّ أمرًا ملحًّا، من أجل دعم المزيد من الأشخاص المتأثرين جراءه.