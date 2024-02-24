“أنت عارف الفلوس راحت فين”.. حديث أبو تريكة عن مصادرة أمواله في مصر يثير تفاعلا لافتا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو للاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، والذي تحدث فيه عن أمواله المتحفظ عليها في مصر، وذلك خلال الاستديو التحليلي لمباراة أرسنال وبورتو في دوري أبطال أوربا.

وكان مذيع شبكة “بي إن سبورت” محمد سعدون الكواري يداعب ضيوفه بسؤالهم عن أموالهم، وعندما جاء دور أبو تريكة أجاب “أنت عارف الفلوس راحت فين، إحنا هنضحك على بعض؟”.

وأضاف أبو تريكة المعروف بـ”أمير القلوب” ممازحًا الكواري “أموالي متحفظ عليها” ووصفها أبو تريكة بـ”شقاء العمر”، في إشارة إلى تجميد السلطات المصرية لأمواله بسبب مواقفه من ثورة يناير 2011 ثم أحداث 2013 وما تلاها عقب الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

وتفاعل مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المنتشر لأبو تريكة، حيث عبر البعض عن استنكارهم للأسلوب الذي تعامل النظام المصري به مع اللاعب، والظلم الذي تعرض له بسبب عدم تأييده للنظام، وسط مطالبات بإعادة أمواله إليه وتكريمه.

وكتب الصحفي بلال البخاري، عبر حسابه على منصة إكس، “لفت انتباهي جزء من كلام أبو تريكة اليوم في لقائه وهو بيتكلم عن (شقى عمره) وإن فلوسه متحفظ عليها، بيقولها بخلسة وبضحكة وكأنه بيهزر لكن باين إنها غُصَّة واقفة في قلبه، أتمنى ييجي يوم ويُعاد فيه تكريم الإنسان الجميل ده داخل وطنه، إنسان نقي تلقائي، عادي تختلف معاه بس مستحيل تكرهه”.

لفت انتباهي جزء من كلام أبو تريكة اليوم في لقاءه وهو بيتكلم عن "شقى عمره" وإن فلوسه متحفظ عليها، بيقولها بخلسة وبضحكة وكأنه بيهزر لكن باين إنها غُصَّة واقفة في قلبه. أتمنى ييجي يوم ويُعاد فيه تكريم الإنسان الجميل ده داخل وطنه، إنسان نقي تلقائي، عادي تختلف معاه بس مستحيل تكرهه. pic.twitter.com/0s1UjhRav9 — بلال البخاري (@BelalElbukhary) February 22, 2024

وعلق المدون، عبد الرحمن النجار “(اللي بعد كدا هو الأهم ماهو شقاء العمر، السادة المشاهدين الفلوس كلها متحفظ عليها) ضحكة ابو تريكة كلها حسرة وقهر على شقاه إلي راح ولما تسأل ليه محدش هيجاوبك عشان مفيش جواب، أبو تريكة وزيه كتير النظام استولى على فلوسهم بدون أي وجه حق والسبب الوحيد إنهم مش مؤيدين للنظام”.

"إلي بعد كدا هو الأهم ماهو شقى العمر , السادة المشاهدين الفلوس كلها متحفظ عليها "

ضحكة ابو تريكة كلها حسرة وقهر على شقاه إلي راح ولما تسأل ليه محدش هيجاوبك عشان مفيش جواب ابو تريكة وزيه كتير النظام أستولى على فلوسهم بدون أي وجه حق والسبب الوحيد إنهم مش مؤيدين للنظام . https://t.co/nHDmCKDEGG — آلنَجّار (@Abdelrrahman97) February 22, 2024

وقال الصحفي محمود يونس، عبر حسابه “للأسف ناس كتير حصل معاها كدا ملهمش ذنب غير انهم حطوا فلوسهم في شركات وتم التحفظ عليها ومش عارفين يطولوها تاني”.

للأسف ناس كتير حصل معاها كدا ملهمش زنب غير انهم حطوا فلوسهم في شركات وتم التحفظ عليها ومش عارفين يطولوها تاني https://t.co/FKkarN8mag — محمود يونس غزى (@mahmoud_ghozy) February 22, 2024

وغرد الخبير الإداري والاستراتيجي، مراد علي عبر حسابه “عندما يتم التحفظ على أموال أبوتريكة المعروف بالنزاهة وبحب مصر، كيف يأمن أي مصري على ماله؟”.