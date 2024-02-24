بلدية غزة: الاحتلال دمر 6 مرافق للطاقة الشمسية تغذي مرافق خدماتية

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مرافق للطاقة الشمسية في غزة، تغذي مرافق خدماتية وحيوية، منذ بدء العدوان على القطاع، مع استمرار منع وصول الوقود وقطع الكهرباء.

وقالت بلدية غزة في بيان اليوم السبت، إن قائمة مرافق الطاقة الشمسية التي دمرها الاحتلال، تشمل عدة مرافق حيوية منها وحدات الطاقة الشمسية في بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان.

كما تسببت غارات الاحتلال في تدمير وحدة الطاقة الشمسية في سوق معسكر الشاطئ وأخرى في المبنى الرئيسي وطاقة مبنى الإنارة وطاقة محطة المعالجة بمنطقة الشيخ عجلين وطاقة مقر بلدية غزة الرئيسي.

وأكدت البلدية أن هذا التدمير، يحرمها من الاستفادة من الطاقة الشمسية في تشغيل جزئي لمرافقها وتوفير الخدمات للمواطنين الذين يعانون أصلا.

وكشفت أن تدمير مرافق الطاقة في بركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان ومحطة المعالجة في منطقة الشيخ عجلين يتسبب في خطورة كبيرة وفي عدم توفر الطاقة بعدما منع الاحتلال وصول الوقود منذ عدة أشهر وقطع ودمر مرافق الكهرباء في المدينة.

وطالبت بلدية غزة المنظمات الدولية بسرعة التدخل وإنقاذ الأوضاع الإنسانية في المدينة وتوفير الوقود والكهرباء والطاقة اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية وحماية الحياة الإنسانية في المدينة.