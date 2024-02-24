حصان قصفه الاحتلال يتحول إلى وجبة للأهالي في غزة مع اشتداد الحصار (شاهد)

لم يجد سكان مدينة غزة سبيلًا أمامهم للحصول على اللحم، سوى حصان مسكين قصفه جيش الاحتلال فأدركه الأهالي قبل موته وذبحوه ليسد رمقهم مع اشتداد الحصار الخانق المفروض عليهم منذ بدء الحرب.

وأظهر مقطع فيديو متداول، جموعًا من الأهالي في حي الزيتون بمدينة غزة وهم يصطفون انتظارًا للحصول على حصة من لحم الحصان، مشيرين إلى اشتياق أبنائهم لأكل اللحم الذي ارتفعت أسعاره بشكل غير مسبوق في ظل شح الموارد ونقص الأغذية بمختلف أنواعها.

وقالت إحدى النسوة الواقفات انتظارًا لدورها في الحصول على قطعة من لحم الحصان “بدي آكل لحمة ودجاج، أولادي اشتاقوا للحمة، وهذه لحمة حصان ومضطرين ناكلوها، لأنه ممعاناش مصاري والوضع صعب جدًّا”.

وقبل أسبوع، صرّح مواطنون في شمال قطاع غزة بقيام بعض الأهالي بذبح حمار وأكله بسبب الجوع، وبرزت قصص إنسانية مأساوية نشرتها الجزيرة مباشر، تحكي فصولا من الصراع من أجل البقاء في ظل مجاعة تستفحل هناك.

ويعاني السكان من نقص حاد في الطعام والموارد الأساسية، جراء حصار خانق منذ سنوات، تم تشديده مع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليمنع دخول الغذاء والدواء والوقود والكهرباء، ويكاد يمنع دخول الهواء.

وتزداد الأوضاع سوءًا في القطاع؛ مما وضع إسرائيل في مواجهة تهمة “الإبادة الجماعية” التي تحاكم بها أمام محكمة العدل الدولية، جراء الحرب الحالية التي تشنها على قطاع غزة.