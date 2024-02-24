غوتيريش يعلق على تقرير جديد بشأن “جرائم” ارتكبها طرفا النزاع في السودان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن بعض “الجرائم والتجاوزات المروعة التي ارتكبها طرفا النزاع في السودان قد ترقى إلى جرائم حرب”.

ودعا غوتيريش في منشور بمنصة إكس، مساء الجمعة، إلى تقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى العدالة، كما دعا إلى حماية المدنيين ووقف العنف في السودان.

وقال غوتيريش “تقرير جديد عن السودان يسلط الضوء على الانتهاكات والتجاوزات المروعة التي ارتكبها طرفا النزاع، وبعض هذه الجرائم قد ترقى إلى جرائم حرب. يجب تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة، يجب حماية المدنيين، يجب أن يتوقف العنف”.

A new @UNHumanRights report on Sudan outlines horrific violations & abuses by both sides to the conflict. Some of these would amount to war crimes. Those responsible must be brought to justice. Civilians must be protected. Violence must stop.https://t.co/W2G8u0W3ut — António Guterres (@antonioguterres) February 23, 2024

من جانبها، أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، ما وصفتها بـ”الانتهاكات والتجاوزات المروعة” التي ارتكبها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الحرب في السودان.

وأسفرت الحرب، التي اندلعت في 15 إبريل/نيسان بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عن مقتل آلاف المدنيين بمن فيهم ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص بمدينة واحدة في دارفور، وفقا لخبراء الأمم المتحدة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “منذ نحو عام، تُسمع روايات قادمة من السودان عن الموت والمعاناة واليأس، مع استمرار الصراع العبثي وانتهاكات حقوق الإنسان من دون نهاية في الأفق”.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب نشر تقرير للأمم المتحدة، يوم الخميس، يوثق الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان المتحاربان.

وكشف التقرير أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع “نفّذا هجمات عشوائية في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، بما في ذلك مواقع تؤوي نازحين، خصوصا في العاصمة الخرطوم وكردفان ودارفور” بين إبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول 2023.