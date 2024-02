غوتيريش يعلق على تقرير جديد بشأن “جرائم” ارتكبها طرفا النزاع في السودان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن بعض “الجرائم والتجاوزات المروعة التي ارتكبها طرفا النزاع في السودان قد ترقى إلى جرائم حرب”.

ودعا غوتيريش في منشور بمنصة إكس، مساء الجمعة، إلى تقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى العدالة، كما دعا إلى حماية المدنيين ووقف العنف في السودان.

وقال غوتيريش “تقرير جديد عن السودان يسلط الضوء على الانتهاكات والتجاوزات المروعة التي ارتكبها طرفا النزاع، وبعض هذه الجرائم قد ترقى إلى جرائم حرب. يجب تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة، يجب حماية المدنيين، يجب أن يتوقف العنف”.

A new @UNHumanRights report on Sudan outlines horrific violations & abuses by both sides to the conflict.

Some of these would amount to war crimes.

Those responsible must be brought to justice.

Civilians must be protected.

Violence must stop.https://t.co/W2G8u0W3ut

— António Guterres (@antonioguterres) February 23, 2024