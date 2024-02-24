هكذا علق جمهور الجزيرة مباشر على وثيقة نتنياهو بشأن إدارة غزة بعد الحرب (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع وثيقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن إدارة غزة بعد الحرب، التي تقوم على فكرة إلغاء حل الدولتين وإعادة احتلال القطاع.

وأكد مشاركون، عبر مقاطع فيديو أرسلوها إلى تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن هذه الوثيقة “أحلام يقظة” لنتنياهو وحكومته.

وأشاروا إلى أن نتنياهو وحكومته يريدون كسب الشارع الإسرائيلي، وتبرير الخسائر العسكرية والسياسية وفشله في تحرير الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال المتابعون إن نتنياهو يريد استبعاد حماس من المشهد السياسي في غزة بعد الحرب، ولكنهم أشاروا إلى أن هذا الأمر غير مقبول بسبب انتصار حماس في هذه الحرب، وأن حماس لديها اليد العليا في المفاوضات، على حد قولهم.

وأكد جمهور الجزيرة مباشر أن حكومة نتنياهو تسعى لإطالة أمد الحرب ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لتحقيق انتصارات شخصية له ولحكومته.

وقدَّم نتنياهو إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت) وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة، تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، كما تتضمن أيضا إقامة منطقة أمنية في القطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية “ستظل قائمة ما دامت هناك حاجة أمنية إليها”.

وتنص الوثيقة على إبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر “بهدف منع إعادة تسليح العناصر الإرهابية في القطاع”. كما تشتمل أيضا على بند إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وأن تحل محلها وكالات إغاثة دولية أخرى.