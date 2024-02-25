“أطفالي يبكون طوال الليل من الجوع”.. صرخة أم لثلاثة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة (فيديو)

تجلس النازحة مفيدة راجح بجوار ابنتها المصابة بالشلل الدماغي في خيمة تفتقر لأدني مقومات الحياة، تحاول الأم حماية طفلتها التي تئن على وقع الجوع والمرض.

وقالت المرأة الخمسينية في لقاء مع الجزيرة مباشر بحسرة: “بنتي معاقة معها نقص أكسجين ومصابة بالقلب”، مشيرة إلى حاجة ابنتها الماسة للطعام والعلاج والحفاضات.

وتأمل مفيدة أن تسعى الدول العربية لتوفير الطعام لأطفال غزة، مؤكدة أنها وعائلتها تتناول الطعام المصنوع من علف الحيوانات في ظل عدم توافر الطعام.

وتحكي عن إصابتها بانزلاق غضروفي جراء حملها المستمر لطفلتها، بالرغم من نصائح الطبيب لها بعدم حمل طفلتها، متسائلة “من يقوم بحمل هذه الطفلة المسكينة؟!”

ولا تكف الأم عن مساندة ابنتها رغم ما تعانيه جراء التعامل معها، وتطالب بتوفير الدواء والطعام وكرسي متحرك لطفلتها.

“أطفالي يبكون طوال الليل من الجوع”.. بهذه الكلمات وصفت أم محمد والدة ثلاثة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة حجم المعاناة اليومية مع أطفالها الثلاثة، بدءا من توفير الطعام والشراب مرورا بالحفاضات، وأخيرا غياب الدواء الذي يساهم في استقرار حالتهم الصحية المضطربة منذ بدء الحرب.

وتشير الأم وهي محاطة بأطفالها الثلاثة في مشهد إنساني صعب، إلى الطعام الذي يتناوله أطفالها حال توافره، واصفة إياه بأنه لا يليق بالحيوانات “بيأكلوا أرز مليان حجر”.

وتتابع أم محمد حديثها بحسرة قائلة “أحيانا لا يتوافر هذا الطعام المليء بالحصى؛ فينام أطفالها جوعى”، ولا يمكنها القيام بأي شيء في ظل ما تعانيه غزة وأهلها على وقع الحرب المستعرة لشهرها الخامس على التوالي.