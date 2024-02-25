“أنت تزرع بذور العاصفة”.. غضب وهجوم على ماكرون خلال زيارته معرضا في باريس (شاهد)

عمّت الفوضى معرضا دوليًّا للزراعة في العاصمة الفرنسية باريس، بعدما تعرّض الرئيس إيمانويل ماكرون لهجوم من مزارعين غاضبين، خلال افتتاح النسخة الستين من المعرض السنوي.

وتدخلت قوات الأمن لحماية الرئيس ماكرون وتخليصه من أيدي المحتجين الذين اقتحموا المعرض، احتجاجًا على تردي أوضاعهم وسط التضييق عليهم.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي اشتباك مئات المحتجين مع قوات الأمن التي استخدمت خراطيم المياه والهراوات لتفريقهم وإعادة الهدوء إلى المعرض، وسط أنباء عن اعتقال عدد من المتظاهرين.

وعقب هروب ماكرون من ساحة المعرض، قرر إلغاء جلسة نقاش مع المزارعين وشركات تصنيع الأغذية وتجار التجزئة على هامش المعرض الدولي، بعد أن قال ممثلو نقابات المزارعين إنهم لن يحضروا، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويُعَد معرض باريس للزراعة حدثًا كبيرًا في فرنسا، يُتوقع أن يجذب نحو 600 ألف زائر على مدار 9 أيام.

“أنت تزرع بذور العاصفة”

ويوم الجمعة الماضي، دخلت عشرات الجرارات إلى باريس، وأغلقت طرقًا رئيسية -ضمن سلسلة من الاحتجاجات على زيادة الضرائب والقيود المفروضة على القطاع الزراعي- حاملة لافتة كبيرة كُتب عليها “ماكرون، أنت تزرع بذور العاصفة، فاحذر مما ستحصده”.

وتشهد فرنسا أخيرًا سلسلة مظاهرات احتجاجًا على خطة الحكومة لإلغاء الإعفاء الضريبي للمزارعين على وقود الديزل تدريجيًّا، على غرار مظاهرات مماثله يقودها مزارعون في أنحاء أوروبا، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، واحتجاجًا على قواعد الزراعة في الاتحاد، خاصة عقب إعفاء الواردات الغذائية الأوكرانية من الرسوم الجمركية.