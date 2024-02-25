“اوعى تسيبني يا حبيبي”.. فلسطينية ترفض تصديق خبر استشهاد زوجها وتحاول إنعاشه (فيديو)

أظهر مقطع مؤثر بثته الجزيرة مباشر، صباح الأحد، محاولات فلسطينية إنعاش زوجها وسط صدمتها وعدم تصديقها نبأ استشهاده بعد قصف استهدف منزلهم في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر صورًا للشهيد سامي قشقش الذي استشهد جرّاء القصف، ونُقل إلى مستشفى كمال عدوان.

وأخذت الزوجة تنادي على زوجها، وتتحسس وجهه ثم تحاول إنعاشه، وتقول “لأ يا سامي إوعاك تسيبني.. لا يا حبيبي.. اصمد يا قلبي.. لا يا سامي.. اوعى تسيبني.. يا رب أعنّي”.

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة “قشقش” في منطقة الشيماء ببلدة بيت لاهيا، مما أدى إلى دمار ونشوب حريق كبير في المنزل.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 29692 شهيدًا و69879 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.