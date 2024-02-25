“انظلمنا يا عالم.. انظلمنا يا ناس”.. صرخات فلسطيني جراء المعاناة في غزة

وسط ضجيج الأرواح المنهكة والبطون الخاوية، وسط التدافع والزحام لنيل شيء من فتات الإغاثات، انطلقت صرخات شاب فلسطيني في غزة مستنكرة: “وين العرب؟ وين الأمة الإسلامية؟!!”

غصة واندهاش وألم، وغضب يعتريه من خذلان العالم، فلم يجد بدًا من أن يصرخ، علّ الضمائر الغافية تصحو وتستجيب!!

دورة الأيام تداول مأساتهم وهم يكابدون الحرب والجوع، فمن لم يمت بالقصف مات من المسغبة!!

تلك أحوال الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، الذي تستعر فيه نيران الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أكد في وقت سابق حدوث وفيات بسبب الجوع، وحذّر من أن ما يحدث في شمال قطاع غزة سيمتد إلى مناطق أخرى منه، مشيرًا إلى تراجع في إدخال المساعدات إلى مناطق الشمال، مضيفًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف من يحاول إدخال المساعدات إلى القطاع.

وقال برنامج الغذاء العالمي إن أكثر من ربع سكان غزة فقدوا إمداداتهم، وباتوا يواجهون خطر الموت جوعًا.

وبحسب الأمم المتحدة فإن المساعدات التي تصل إلى غزة غير كافية نهائيًا، وأن ما يعيشه سكان القطاع وأطفاله حاليًا هو نتيجة مباشرة لنقص المساعدات التي بات إدخالها دون قيود أو شروط ضرورة ملحة لسكان القطاع.