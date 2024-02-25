تزيد إنتاج الغاز المسال بنسبة 85%.. قطر للطاقة تعلن توسعة جديدة في حقل الشمال (فيديو)

أعلن المهندس سعد الكعبي وزير دولة قطر لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، اليوم الأحد، عن توسعة جديدة في إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي المسال سترفع طاقتها الانتاجية إلى 142 مليون طن سنويًّا.

وقال الكعبي في مؤتمر صحفي بالدوحة إن التوسع الجديد سيضيف 16 مليون طن أخرى سنويًّا إلى خطط التوسع الحالية.

وأضاف الكعبي أن الدراسات الأخيرة أكدت أن حقل الشمال يحتوي على 240 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن التوسعة الجديدة ستزيد إنتاج الغاز المسال بنسبة 85% من الإنتاج الحالي قبل انتهاء العقد.

ويُعَد حقل غاز الشمال الأكبر في العالم، وتبلغ مساحته نحو 9700 كيلومتر مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتُشف الحقل عام 1971، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989.