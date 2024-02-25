“رمضان جاي وهتتحيروا شو تاكلوا”.. طفلة في غزة توجه رسالة قوية من فوق أنقاض بيتها (شاهد)

من فوق ركام منزلها المدمر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وجهت طفلة فلسطينية رسالة قوية إلى العالم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقالت الطفلة رهف المقيد “إحنا يا عالم بشر، إحنا مش مجرد خبر، ولا بتستنوا بينكتب بالتاريخ. أهل غزة ماتوا من الجوع، إذا ماساعدتوناش اليوم وقتيش بدكم تساعدونا؟”.

“رمضان جاي وهتتحيروا شو تاكلوا”

وأضافت “رمضان جاي علينا وعليكم، كل عام وإنتو بخير، إنتو هتملوا دوركم بالأكل وبالخضار والفواكه، هتتسحروا وهتفطروا، وهتتحيروا شو تاكلوا، بس إحنا أصلًا جوعانين قبل ما ييجي رمضان، إنتو بتستنوا إنكو تلاقوا خبر إن غزة ماتت جوعًا”.

واستطردت “إجت الحرب دمرت كل إشي، راحت المدرسة، راحت دورة التلاوة، كنا منجزين في حفظ القرآن، كنا نروح على المسجد نحفظ، كل شيء راح”.

وتابعت “الوضع إنتو بتشوفوه ع التلفزيون وع الجوال، بس مش شايفينه بعينيكم، مش سامعين الصوت بودانكم، إحنا شايفين هذا الدمار وسامعين كل الأصوات اللي بتخوف”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.