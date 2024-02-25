“لم يعد هناك زهور”.. طبيب فرنسي عائد من غزة يهدي سكان القطاع باقة ورد (فيديو)

توقف طبيب فرنسي عائد لتوه من قطاع غزة، في مطار شارل ديغول بباريس، ليهدي سكان القطاع باقة ورد تحية لصمودهم رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم دون هوادة.

وقال الطبيب الفرنسي، باسكال أندريه “لقد كنا محظوظين بتجربة وقت استثنائي، لذا قلت أن أهدي هذه الورود لغزة. لم تعد هناك زهور في غزة” طالبا من الحضور الهتاف لسكان القطاع وإرسال التحية لكفاحهم.

وفي تصريحات للجزيرة، تحدث أندريه، وهو طبيب مختص بمكافحة الأمراض المعدية، وعمل بالمستشفى الأوربي في خان يونس، عن الأوضاع الصحية المزرية في القطاع، وقال إنه رأى أشياء مفزعة، وإن الأمراض تنتشر بسبب غياب الأدوية الكافية وتلوث المياه.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرقات، فضلا عن تدمير مساحات واسعة من القطاع وتشريد 90 % من سكان قطاع غزة.