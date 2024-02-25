مستشار الأمن القومي الأمريكي: لدينا مخاوف من خطة نتنياهو بشأن غزة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الوسطاء الأمريكيين والقطريين والمصريين والإسرائيليين المشاركين في اجتماع باريس توصلوا إلى تفاهم مع ممثلين عن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول الإطار الأساس لصفقة الرهائن، وآليات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف سوليفان في مقابلة مع شبكة “سي. إن. إن” الأمريكية، اليوم الأحد، “لا أريد أن أخوض في التفاصيل لأنها ما زالت قيد النقاش والتفاوض”، لكنه استطرد قائلًا “تم التوصل عبر مفاوضات غير مباشرة إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية لصفقة الأسرى، ونأمل أن نتمكن في الأيام المقبلة من الوصول إلى نقطة يكون فيها بالفعل اتفاق حازم ونهائي بشأن هذه القضية”.

وردًا على سؤال بخصوص موقف الإدارة الأمريكية من الوضع العام في فلسطين، قال سوليفان “موقفنا واضح للغاية بشأن توقعاتنا فيما يتعلق بمستقبل غزة، ورؤيتنا الشاملة لمستقبل العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأضاف لقد أوضحنا بالتفصيل علنًا وسرًا موقفنا من الأمر، وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي قائلًا “لدي مخاوف بعدما شاهدته من تقارير حول خطة نتنياهو بشأن غزة”.

وشدد على أن “إسرائيل لم ترسل لنا خطتها بشأن غزة، ونتطلع إلى سماع المزيد من الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر”.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض لم يجر بعد إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة إسرائيل للعمليات العسكرية في رفح، لكنه يعتقد بأنه يتعين حماية حياة المدنيين.

وأضاف “ينبغي عدم تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في رفح قبل وجود خطة واضحة وقابلة للتنفيذ، لحماية هؤلاء المدنيين وإيصالهم إلى بر الأمان وإطعامهم وكسوتهم وإيوائهم”.