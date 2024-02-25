مفاجأة أكبر بانتظارها.. فرحتان لطفلة في غزة كسرت القلوب باشتياقها إلى الخبز الأبيض (شاهد)

عادت البسمة من جديد لترتسم على وجه الطفلة الفلسطينية مريم عبد ربه، التي انتشر مقطع فيديو لها منذ أيام وهي تبكي وتقول “اشتقت إلى الخبز الأبيض” لتكشف عن قسوة المعاناة التي تعيشها مع أسرتها في قطاع غزة جرّاء الحرب المتواصلة من قِبل جيش الاحتلال.

وظهرت مريم في مقطع جديد، وهي تبتسم وتؤكد حصولها على الخبز الأبيض الذي اشتاقت إليه، فضلًا عن صنوف أخرى من الأطعمة التي حالت الحرب دون توافرها منذ أشهر.

وتضاعفت سعادة مريم بعدما علمت بأن أباها الذي ظنته قد استشهد، لا يزال على قيد الحياة، وقالت بسعادة غامرة “مبسوطة كتير لأنه بابا رجع لي بخير وسلامة، لأنه كنا بنسأل ماما: بابا وين؟ ماما تقول لنا: في الجنة. لكن بابا طلع متصاوب بإصابة خفيفة، لقيناه بالمستشفى، وأنا مبسوطة كتير لأنه بابا رجع نفسه إلنا”.

وأصبح أكبر ما يحلم به أطفال فلسطين في قطاع غزة، بعد مرور 142 يومًا من العدوان الإسرائيلي على القطاع، هو أن تنتهي الحرب الإسرائيلية التي دمرت كل شيء، وأن يعيشوا بسلام مع العودة إلى حياتهم الطبيعية والذهاب إلى مدارسهم وتوفير الطعام والشراب لهم دون معاناة، بعد أن هُجّروا ونزحوا مع أسرهم إلى مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.