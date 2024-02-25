واشنطن بوست: البيت الأبيض يتراجع عن سياسته بشأن مستوطنات الضفة

أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن البيت الأبيض تراجع عن سياسته المتعلقة بالضفة الغربية، ووصف المستوطنات الإسرائيلية بأنها غير قانونية.

ونقلت الصحيفة، الجمعة، عن مسؤول بالبيت الأبيض أن القرار جاء ردًّا على تقارير تفيد بأن حكومة اليمين المتطرف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تخطط لمزيد من التوسع الاستيطاني.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي “سيكون متعارضًا مع القانون الدولي”.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي من الأرجنتين الجمعة “إدارتنا تحافظ على معارضتها الصارمة للتوسع الاستيطاني. وفي رأينا، هذا يُضعف أمن إسرائيل ولا يقويه”.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الخميس، عن خطط لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة، وقال إن هذه الخطط جزء من “تعميق قبضتنا الأبدية على أرض إسرائيل بأكملها”.