وزير الإعلام اللبناني: وفود غربية زارت بيروت بهدف حماية إسرائيل (فيديو)

قال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري أن أي اعتداء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة بيروت سيفتح المنطقة بالكامل على حرب إقليمية.

وأضاف المكاري خلال مشاركته على الجزيرة مباشر، مساء السبت، أن لبنان اعتادت على التلويح الإسرائيلي بالهجوم عليها “وإعادتها للعصر الحجري”. مشيرا إلى أن الوضع بعد الحرب على غزة تغير كثيرا.

وتابع “رصدنا أكثر من 33 ألف اعتداء إسرائيلي على السيادة اللبنانية”.

وكشف المسؤول اللبناني أن جل الوفود الغربية التي جاءت للبنان بهدف وقف التصعيد العسكري في الجنوب جاءت “بهدف حماية إسرائيل وليس حماية اللبنانيين”. مشددا على أن الحكومة اللبنانية قررت إرسال وحدات عسكرية إلى الجنوب بهدف تحسين القوة الدفاعية للجبهات العسكرية.

وقال إن اللبنانيين الذين أكدوا في حرب يوليو/ تموز 2006 قدرتهم على التصدي للعدوان الإسرائيلي “قادرون اليوم على الحرب في صف واحد”.

وأعلن أن حكومة بلاده أعدت خطة طوارئ بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية في حالة ما تم استهداف لبنان، تشمل الجوانب الطبية والإغاثية وحالات النزوح.

وعن الوضع في غزة قال الوزير اللبناني إن وقف الحرب في غزة “بيد الولايات المتحدة”. مؤكدا أن هذه الحرب كشفت “الوجه الحقيقي للغرب وقوة المصالح التي تربطه مع إسرائيل”.