القطط تغزو محيط مستشفى ناصر في خان يونس.. والسبب صادم (شاهد)

خاطرت طبيبة وعدد من الممرضين بحياتهم من أجل إنقاذ الجرحى العالقين في المجمع

شهد محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، انتشارا واسعا للقطط، إثر تناثر جثامين الشهداء الذين قضوا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وخاطرت طبيبة وعدد من الممرضين بحياتهم من أجل إنقاذ الجرحى العالقين في المجمع، وقالت الطبيبة نسرين عاشور “أنا أصلًا كنت هناك وطلعت يوم الاجتياح، بس لما حكوا بدهم طاقم طبي، قلت واجبي إني أرجع الحين طبعًا”.

“نسيب الناس تموت إلى متى؟”

وأضافت “هي مخاطرة بس أنت بدك تروح تلحق، أنت عايش غيرك مش عايش، غيرك أهله بده إياه، أنت بدك تروح تسعف، أنت مش بتعمل عشان الوطن، عشان الناس كمان، يعني إحنا نسيب الناس تموت؟ّ إلى متى؟!”.

وأعلن جيش الاحتلال أمس الأحد، انتهاء “عمليته العسكرية” في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، ضمن حرب مدمرة يشنها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي 15 فبراير/ شباط الجاري، أطلق الجيش “عملية عسكرية” في المستشفى المكتظ بالجرحى والمرضى وآلاف النازحين؛ بزعم وجود نشاط لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) داخله، وهو ما نفته الحركة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في 20 فبراير الجاري، وفاة 8 أشخاص في غرفة العناية المركزة بمستشفى ناصر؛ جراء قطع إسرائيل الكهرباء عنه وإيقاف جهاز الأوكسجين.