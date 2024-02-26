بلا خبز ولا طحين.. “السوسي” أشهر محلات الفلافل في غزة يتحول إلى خيمة (فيديو)

قررت عائلة السوسي صاحبة مطاعم الفلافل المشهورة في غزة، أن تعود إلى الميدان وتصنع الطعام، رغم الظروف المعيشية الصعبة، من غلاء أسعار المواد الأساسية إلى فقدان تلك المواد فترات طويلة.

وقال محمد السوسي أحد أصحاب مطعم الفلافل، إن المواطنين في دير البلح وسط القطاع، طلبوا منهم إعادة توفير الفلافل التي اشتهروا بها، حيث “أصبح النازح يحلم بأن يأكل من أكل غزة كما يحلم بالعودة”.

الفرع الجديد الذي تم افتتاحه مؤخرًا يواجه تحديًا فريدًا؛ فهو يبيع الفلافل بدون خبز، بسبب أزمة الدقيق الحادة في قطاع غزة، إثر نقص الإمدادات الغذائية.

يتعاون الأشقاء الثلاثة؛ أصحاب سلسة المطاعم في إعداد الفلافل على بسطة صغيرة؛ أحدهم يقوم بإشعال نار الحطب البدائية للحفاظ على درجة حرارة القلي العالية المطلوبة للفلافل المثالية، والثاني يقوم بقلي الفلافل، أما الثالث فيبيع للنازحين.

وقال محمد السوسي “نعمل بالموارد الأساسية فقد تركنا محلاتنا وعدنا إلى الطرق القديمة، باستخدام الحطب للطهي”.

وأضاف “نبيع الفلافل بدون خبز، إذ لا نستطيع تقديم سندويشات الفلافل بسبب الأزمة”.