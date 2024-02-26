حاصر العمال.. انهيار منجم في تركيا وسباق مع الزمن لإنقاذ العالقين (فيديو)

ذكرت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (أفاد) أن انهيارًا وقع في منجم بولاية إيلازيغ؛ فأسفر عن حصار 4 عمال تحت الركام وفقًا للمعلومات الأولية.

وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث ونجحت في إنقاذ ثلاثة من العمال، وأن الجهود متواصلة لإنقاذ الرابع.

وبثت وكالة الأناضول التركية، لقطات تظهر جانبا من محاولات الإنقاذ.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، لقي 9 أشخاص حتفهم بعدما حوصروا أكثر من يوم، جراء انزلاق أرضي وقع بمنجم ذهب شرقي البلاد.

وتشدد العديد من منظمات حماية العمال على أهمية توفير وسائل السلامة العامة لعمال المناجم وتوفير بيئة صحية للسكان بالقرب منها.