الأخبار|قطاع غزة

مناشدة أم في غزة لإنقاذ طفلتها بعد انعدام الدواء (فيديو)

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26/2/2024

ناشدت والدة الطفلة رهف المنظمات المعنية مساعدة ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة لتلقي العلاج مع انعدام الدواء في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية.

وقالت والدة رهف إن انقطاع الدواء عن ابنتها تسبب في تطور أعراض المرض، إذ تعاني تشنجات سريعة ونزيفا من الأنف باستمرار، إضافة إلى الإسهال وسوء التغذية.

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وأكدت أن الأوضاع المعيشية صعبة في خيام النزوح، ويعانون البرد الشديد ونقصا في الغذاء والدواء ومياه الشرب.

وقالت إن رهف تحتاج إلى رقابة مستمرة بسبب عدم وعيها بما تفعل، إذ تقوم بضربهم جميعا، كما أنها تلتقط الأشياء من الأرض لتتناولها.

وأشارت أم رهف إلى أنهم لا يستطيعون توفير الطعام المناسب لها، إذ تشير باستمرار إلى أنها جائعة رغم أنها لا تتحدث.

وأكدت أنها حاولت التواصل مع الإسعاف لنقل ابنتها إلى المستشفى لتلقي العلاج لكنها لم تصل إلى نتيجة حتى الآن.

ويعاني قطاع غزة المحاصر انعدام الدواء والمواد الغذائية منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فضلا عن التدمير الواسع للمنازل والمنشآت المدنية في عموم القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر