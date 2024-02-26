“هذا هو المستحيل”.. رسائل من أهالي شمال غزة إلى جيش الاحتلال (شاهد)

أكل أحدهم الفلفل الأحمر بالليمون حافيًا من شدة الجوع

“الجوع أكلنا أكل.. ولن نترك غزة لو كلف ذلك حياتنا” بهذا الإصرار والعزيمة القوية، رصدت كاميرا الجزيرة مباشر رفض الشارع في شمال قطاع غزة، المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين سواء إلى الجنوب مرة أخرى أو إلى أي مكان آخر.

وأكد رجل -استطلعت كاميرا الجزيرة مباشر رأيه- أن أهل القطاع ثابتون في أماكنهم ولن يغادروا شمال القطاع رغم المعاناة المعيشية الشديدة، قائلًا “لي 3 أيام ما شفت الأكل وأقسم بالله اليوم فقط أكلت فلفلا أحمر بالليمون حافيا من شدة الجوع”.

“هذا هو المستحيل”

ومضى يردد بعزيمة لا تلين وثقة “نعم ما في أصعب من هذه الأيام والجوع قاتل، أما الخروج من شمال غزة فهذا هو المستحيل مهما يكن”.

هربًا من الموت جوعًا في شمال القطاع بعدما منع الاحتلال المساعدات عنه، يعاني أهل القطاع بعد رحلة نزوح شاقة إلى الشمال، ويلات رحلات النزوح العكسي، إلى وسط القطاع مرة أخرى، بحثًا عن لقمة العيش تحت القصف ووابل الرصاص الذي يمزج ما تطاله أيديهم من المساعدات بدمائهم.

وتعترف المؤسسات الدولية والأممية المعنية بأن قرابة نصف مليون شخص في غزة على شفا المجاعة، وسط تحذيرات من تفشي الأمراض والأوبئة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

رغم المهالك والصعاب وقطاع تحول إلى ساحة موت وجوع ووباء، يسطر أهل غزة بدمائهم أروع الملاحم البطولية في المقاومة والصمود متحدّين تكالب الأعداء وتجاهل العالم وذوي القربي بمحيطهم العربي والإسلامي.

إذن هي رسائل فلسطينية إلى العالم، بأن أهل غزة العزة هم المنصورون، وخسائرهم ما هي إلا مكاسب الاستشهاد أو ربح العيش بعزة وكرامة.