تجمهر المئات شمالي غزة أملا في الحصول على الغذاء بعد أنباء عن وصول مساعدات (شاهد)

تجمهر مئات الفلسطينيين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أملًا في الحصول على مساعدات غذائية، في ظل أنباء عن وصول بعض المساعدات إلى المناطق الشمالية من القطاع.

واشتكى الأهالي للجزيرة مباشر، من شحّ المساعدات وندرتها، فضلًا عن ارتفاع أسعارها بشكل لا يمكنهم تحمله، إذ أكدوا أن كيس الطحين بلغ سعره ألف دولار.

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وقال أحد الشبان المتجمهرين في المخيم “بدنا ناكل بدنا نشرب، بنناشد العالم، صرنا نأكل أكل الحمير الله يعزكم، بنستنى بالعشر ساعات عشان ناخذ كيس طحين نطعم أمهاتنا وأخواتنا”.

وقال آخر “ما في إشي فاضل عشان ناكله، أكلنا أكل الحيوانات والطيور، حتى أكل الطيور خلص، بنناشد الدول العربية تطلع إلنا بنظرة رحمة مش عشاننا بس عشان الأطفال الصغار”.

“الشعب يريد كيس طحين”

وردد المتجمهرون هتافات “بدنا ناكل بدنا نعيش” و”بدنا نعيش بحرية” و”الشعب يريد كيس طحين”، و”منشان الله.. طحين يلا”.

وأمس، حصلت الجزيرة مباشر على لقطات لفرحة المواطنين والنازحين في محافظة خان يونس بعد إنزال مساعدات إنسانية جوًّا قرب ساحل البحر، وقال الجيش الأردني في وقت سابق، الاثنين، إنه نفذ “أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة” بمشاركة فرنسية.

وأوضح أن المساعدات تشمل “مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، تخفيفا عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب”.

ومع وصول العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر يومه الـ144، أصبح أهالي غزة، ولا سيما شمال القطاع، على شفير مجاعة حقيقية تهدد من نجا من قصف الاحتلال بالموت جوعا.

ويترافق ذلك مع دعوات ومناشدات بضرورة إنقاذ الناس -ولا سيما الأطفال- والسماح بدخول المساعدات بما يخفف من هذا الوضع الذي يوصف بأنه كارثي.