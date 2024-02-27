صحة غزة تصف الوضع في مجمع ناصر الطبي بعد حصاره واقتحامه من الاحتلال

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي حوّل مجمع ناصر الطبي، إلى “مكرهة” صحية خلال حصاره واقتحامه، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية للمرضى في المجمع.

وأشارت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إلى أن توقف المولد ونفاذ الأكسجين وتعطل شبكة الصرف الصحي وانقطاع المياه وتكدس النفايات وعدم توفر إمكانيات طبية، يعيق العمل بالمستشفى.

وأضافت “نحن بحاجة إلى إجلاء أكثر من 120 مريضا من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية، فالمستشفى بحاجة إلى سلسلة إصلاحات عاجلة، من أجل تقديم الخدمات الصحية لنحو 1.8 مليون مواطن”.

وتابعت “نطالب المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة والعاجلة لمجمع ناصر الطبي، كما نطالب المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن كافة الكوادر الصحية”.

وحوّلت قوات الاحتلال هذا المجمع الطبي الأكبر في جنوب القطاع إلى “ثكنة عسكرية”، وأخرجته عن الخدمة بعد اقتحامه، وأجبرت المرضى وآلاف النازحين الذين احتموا به على مغادرته، ولم يبق فيه سوى عدد محدود من جرحى الحرب والطاقم الطبي.