“قمة الويب قطر 2024”.. أبرز المعلومات عن الحدث التقني الأضخم عالميا

عقب استضافة العديد من الأحداث الهامة، يتوافد الآلاف مجددا إلى الدوحة ليجمعهم هذه المرة الحدث التقني الأضخم عالميًّا، الذي ينعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

“قمة الويب قطر 2024” انطلقت فعالياتها، الاثنين، بحضور صفوة من أبرز الشخصيات المؤثرة في مجال ريادة الأعمال وصناعة المحتوى والمبدعين والخبراء والمستثمرين والمهتمين بمستقبل تكنولوجيا الويب والابتكار الرقمي، وقادة التكنولوجيا في العالم.

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وتتميز هذه النسخة من “قمة الويب” التي تنعقد مدة 4 أيام بحضور لافت لممثلي مؤسسات وشركات كبرى، مثل ميتا وغوغل وشِل وهواوي وسناب وتيك توك ووب وبالو ألتو نيتووركس وأمازون، إضافة إلى عدد من مالكي ومؤسسي الشركات الناشئة مثل شركة ربليت المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات.

رقم قياسي

وقد استقطبت هذه النسخة مشاركين من 118 دولة، وما يزيد على 1000 شركة ناشئة منها 200 شركة إفريقية، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًّا غير مسبوق في تاريخ انعقادها.

واتسمت القمة أيضًا بزيادة نسبة مشاركة الشركات التي أسستها سيدات إلى أكثر من 30% من إجمالي عدد الشركات الناشئة المشاركة فيها، فضلًا عن أكثر من 400 مستثمر، بعضهم يمثل أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم.

وقد جذبت “قمة الويب قطر 2024” الأنظار إليها واتجهت لتغطيتها 500 وسيلة إعلام عالمية متنوعة.

وفي يومها الافتتاحي، أعلن جهاز قطر للاستثمار، إطلاق أول “صندوق لرأس المال الجريء في قطر يهدف إلى استثمار أكثر من مليار دولار في صناديق رأس المال الجريء الدولية والإقليمية”، ضمن مبادرة تسعى إلى تعزيز الابتكار وتطوير بيئة الأعمال التكنولوجية في دولة قطر، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الشركات الدولية الراغبة في التوسع في المنطقة في هذا القطاع.

منصة للابتكار

من جانبها، أكدت كاثرين ماهر الرئيسة التنفيذية لقمة الويب، رسالة القمة بوصفها منصة للابتكار تجمع رواد الأعمال والمبتكرين وقادة قطاع الأعمال في العالم، وأعربت عن تمنياتها بأن تثمر القمة عن تعاون بين الشركات المشاركة، وعن ابتكارات مفيدة من أجل مستقبل البشرية.

وأبدت القمة في أولى فعالياتها الاهتمام الكبير بمستقبل الذكاء الاصطناعي وأهمية الاستثمار فيه والتحديات التي تعترض سبل تطويره، وشددت على دور التكنولوجيا في تحقيق النمو في مختلف المجالات مثل الصناعة والزراعة والطب والعلوم المختلفة.

ومن المُزمَع أن تشهد القمة توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع كبرى شركات التكنولوجيا وصناعة المحتوى في العالم، كما أنها تتيح الفرصة للشباب ممن يطمحون إلى تطوير أعمالهم، ببناء العلاقات والوصول إلى المستثمرين وذوي الخبرة، وعقد الشراكات، وصولًا إلى النجاح الذي ينشدونه.

يُشار إلى أنه بدءًا من العام الجاري، سوف تستضيف قطر 5 نسخ من قمة الويب على مدى خمس سنوات متتالية، الأمر الذي سيعزز مكانتها كوجهة مستقبلية رائدة للإبداع والابتكار التكنولوجي والرقمي.

ووفقًا لتقرير التنافسية العالمية 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل قطر المرتبة الـ12 عالميًّا من حيث بيئة الأعمال، متجاوزة دول المنطقة.