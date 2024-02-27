ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل: إسرائيل لم تلتزم بالتدابير الاحترازية التي حددتها المحكمة (فيديو)

أكد سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، أن إسرائيل لم تلتزم بالتدابير الاحترازية التي حددتها المحكمة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال ممثل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية في حوار مع الجزيرة مباشر، الاثنين، إنه يمكنهم أن يطلبوا من المحكمة إصدار مزيد من الإجراءات بشأن غزة عند الضرورة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، الاثنين، أنها قدّمت تقريرا إلى محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات التي اتخذتها في قطاع غزة، امتثالا لحكم أولي دعاها لتجنب تحركات قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وأكد مادونسيلا أن محكمة العدل الدولية طلبت منهم تسليم ملاحظاتهم على التقرير الإسرائيلي خلال أسبوعين. وبيَّن أنه بأمر المحكمة، سيكون التقرير الإسرائيلي سريا “وسنكشف عن محتواه عند سماح المحكمة”.

وقال السفير الجنوب إفريقي إن مزيدا من الفلسطينيين قُتلوا منذ صدور قرار المحكمة قبل شهر، معبّرا عن قلقه بشأن إقدام إسرائيل على اجتياح رفح المكتظة بالسكان.

وفي 26 يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار، وأمهلتها شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل عن التدابير التي اتخذتها في هذا الخصوص، وذلك ضمن إطار الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضدها في المحكمة الدولية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.​​​​​​​