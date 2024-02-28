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“إبادة ثقافية”.. كندا تمحو “فلسطين” في الأوراق الرسمية ووزير الهجرة يرد

مسلمو كندا يطالبون حكومة ترودو بعدم تبني الرواية الإسرائليية (الأناضول)
28/2/2024

وجّه مدونون اتهامات مباشرة لوزارة الهجرة الكندية بارتكاب “إبادة ثقافية وعرقية”، وتعمُّد اقتلاع جذور المواطنين من ذوي الأصول الفلسطينية.

وقالت الناشطة الكندية “بلير” إن جدتها التي وُلدت قبل نحو 90 عاما في قرية البصة المهجرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي بُنيت على أطلالها مدن إسرائيلية، حينما حاولت تجديد جواز السفر وجدت أنه ليس مسموحا أن تكتب بلد الميلاد أو البلد الأم “فلسطين” كما كان سابقا.

Canada is erasing the Palestinian nationality from passports
byu/evening_shop inchomsky

الأمر الذي عَدَّه البعض “تواطؤا كنديا مع النظام الصهيوني العالمي لاقتلاع الجذور التاريخية لفلسطين مع فرض سردية إسرائيل، وأنه لم تكن هناك دولة على الأرض المحتلة وإنما مجرد انتداب، وأنهم سيطروا على أملاكه”.

وعلق الناشط والطبيب يي بينجي قائلا “هذه إبادة ثقافية، إذ قامت الحكومة الكندية بإلغاء ولادتهم في دولة فلسطين كخيار في عملية تجديد جواز السفر، فمن المتوقع أن يقبل الناس أن يولدوا عديمي الجنسية، هذه عنصرية ضد الفلسطينيين”.

وأدانت المقررة السابقة للسكان لدى الأمم المتحدة ليلاني فرحة هذا الإجراء، قائلة “حرمان الأشخاص المولودين في فلسطين من الحق في وضع مكان ميلادهم على جواز السفر الكندي هو عنصرية مناهضة للفلسطينيين، ويجب تصحيح هذا المحو الآن”.

واستنكرت الناشطة مي بدوي نهج كندا المنافي للقيم الإنسانية والديمقراطية، وكتبت عبر إكس “كلما اعتقدت أن كندا لا تستطيع الانحدار إلى مستوى أدنى من ذلك، فإنهم ما زالوا قادرين على مفاجأتي بالانحدار إلى مستوى أقل”.

وردّت دولة كندا بأن المواطنين المولودين قبل 14 مايو/أيار 1948، يمكنهم إدراج فلسطين مكان ميلادهم في جوازات سفرهم.

ودوّن وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي مارك ميلر عبر حسابه الرسمي، أمس الثلاثاء “أود أن أصحح الادعاءات الأخيرة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، المتعلقة باختيار فلسطين بلد الميلاد في جواز السفر الكندي، لم تكن هناك تغييرات حديثة على قائمة الدول المتوفرة في نموذج طلب جواز السفر الكندي”.

وأضاف “إذا كان مقدم الطلب قد وُلد قبل 14 مايو 1948 ويطلب فلسطين بلد ميلاده، فيمكنه القيام بذلك عن طريق الذهاب إلى القائمة الموجودة للطلب والنقر على “حقل آخر” متبوعا بإدخال “فلسطين”، ويمكن أيضا القيام بذلك يدويا، كما هو الحال دائما”. بينما دلل ناشطون على إزالة فلسطين من القائمة من خلال استعراض لقطات من الخطوات تؤكد عكس ما ذهب إليه الوزير.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل