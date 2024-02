“إبادة ثقافية”.. كندا تمحو “فلسطين” في الأوراق الرسمية ووزير الهجرة يرد

وجّه مدونون اتهامات مباشرة لوزارة الهجرة الكندية بارتكاب “إبادة ثقافية وعرقية”، وتعمُّد اقتلاع جذور المواطنين من ذوي الأصول الفلسطينية.

وقالت الناشطة الكندية “بلير” إن جدتها التي وُلدت قبل نحو 90 عاما في قرية البصة المهجرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي بُنيت على أطلالها مدن إسرائيلية، حينما حاولت تجديد جواز السفر وجدت أنه ليس مسموحا أن تكتب بلد الميلاد أو البلد الأم “فلسطين” كما كان سابقا.

الأمر الذي عَدَّه البعض “تواطؤا كنديا مع النظام الصهيوني العالمي لاقتلاع الجذور التاريخية لفلسطين مع فرض سردية إسرائيل، وأنه لم تكن هناك دولة على الأرض المحتلة وإنما مجرد انتداب، وأنهم سيطروا على أملاكه”.

وعلق الناشط والطبيب يي بينجي قائلا “هذه إبادة ثقافية، إذ قامت الحكومة الكندية بإلغاء ولادتهم في دولة فلسطين كخيار في عملية تجديد جواز السفر، فمن المتوقع أن يقبل الناس أن يولدوا عديمي الجنسية، هذه عنصرية ضد الفلسطينيين”.

This is cultural genocide. The Canadian government has removed being born in the state of Palestine as an option on passport renewal process – and people are expected to accept being born stateless moving forward. This is anti-Palestinian racism. https://t.co/H4bAHO4Z5H — Yipeng Ge 葛义朋 (@yipengGe) February 24, 2024

وأدانت المقررة السابقة للسكان لدى الأمم المتحدة ليلاني فرحة هذا الإجراء، قائلة “حرمان الأشخاص المولودين في فلسطين من الحق في وضع مكان ميلادهم على جواز السفر الكندي هو عنصرية مناهضة للفلسطينيين، ويجب تصحيح هذا المحو الآن”.

Denying ppl born in Palestine the right to put that as their place of birth on a Canadian 🇨🇦 passport is anti-Palestinian racism. Rectify this erasure now. @JustinTrudeau @MClaude_Landry @CdnHumanRights @MarcMillerVM #TikTok https://t.co/nZeQFFxGVI — Leilani Farha 🍉 (@leilanifarha) February 24, 2024

واستنكرت الناشطة مي بدوي نهج كندا المنافي للقيم الإنسانية والديمقراطية، وكتبت عبر إكس “كلما اعتقدت أن كندا لا تستطيع الانحدار إلى مستوى أدنى من ذلك، فإنهم ما زالوا قادرين على مفاجأتي بالانحدار إلى مستوى أقل”.

Whenever I think Canada cannot stoop any lower, they still manage to surprise me by stooping even lower! https://t.co/P7gtjaq7MC — Mai Badawy🐝 (@Mai_Badawy) February 25, 2024

I've just viewed the official simple renewal form for #canadianpassport. #Palestine is not on the list of available countries of birth. Why was it removed? https://t.co/FKZM9WTCz3 pic.twitter.com/XKzf3KXXxI — Alison (@L_Alison58) February 25, 2024

وردّت دولة كندا بأن المواطنين المولودين قبل 14 مايو/أيار 1948، يمكنهم إدراج فلسطين مكان ميلادهم في جوازات سفرهم.

ودوّن وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي مارك ميلر عبر حسابه الرسمي، أمس الثلاثاء “أود أن أصحح الادعاءات الأخيرة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، المتعلقة باختيار فلسطين بلد الميلاد في جواز السفر الكندي، لم تكن هناك تغييرات حديثة على قائمة الدول المتوفرة في نموذج طلب جواز السفر الكندي”.

I’d like to correct recent claims circulating on social media related to the selection of Palestine as the country of birth on the Canadian passport. There have been no recent changes to the country list available in the Canadian passport application form. — Marc Miller ᐅᑭᒫᐃᐧᐅᓃᐸᐄᐧᐤᐃᔨᐣ (@MarcMillerVM) February 27, 2024

If an applicant was born before May 14, 1948 and requests Palestine as their country of birth, they can do so by going into the application drop down menu and clicking on the “Other field” followed by entering “Palestine”. This can also be done by hand, as always. — Marc Miller ᐅᑭᒫᐃᐧᐅᓃᐸᐄᐧᐤᐃᔨᐣ (@MarcMillerVM) February 27, 2024

وأضاف “إذا كان مقدم الطلب قد وُلد قبل 14 مايو 1948 ويطلب فلسطين بلد ميلاده، فيمكنه القيام بذلك عن طريق الذهاب إلى القائمة الموجودة للطلب والنقر على “حقل آخر” متبوعا بإدخال “فلسطين”، ويمكن أيضا القيام بذلك يدويا، كما هو الحال دائما”. بينما دلل ناشطون على إزالة فلسطين من القائمة من خلال استعراض لقطات من الخطوات تؤكد عكس ما ذهب إليه الوزير.