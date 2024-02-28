انتقادات لتجاهل الإعلام الأمريكي سبب مأساة الجندي أمام سفارة إسرائيل بواشنطن

قال الجيش الأمريكي وشرطة العاصمة واشنطن إن أرون بوشنل، الجندي بالقوات الجوية الأمريكية، توفي بعدما أضرم النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجا على الحرب في غزة.

وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان إن بوشنل (25 عاما)، وهو متخصص في عمليات الدفاع الإلكتروني، توفي متأثرا بجروح أصيب بها في الحادث.

وقالت الكولونيل بالقوات الجوية الأمريكية، سيلينا نويز، في البيان “عندما تحدث مأساة كهذه، يشعر بها كل فرد في القوات الجوية. نعرب عن تعازينا العميقة لعائلة وأصدقاء الجندي بوشنل”.

كما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الوفاة كانت “حدثا مأساويا” وإن وزير الدفاع لويد أوستن يتابع الوضع.

وذكرت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية، في بيان لها أن “العسكري في القوات الجوية الأمريكية، آرون بوشنيل، فارق الحياة بعد إضرامه النار بنفسه”.

كما ذكرت إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ الطبية في مقاطعة كولومبيا، التي تضم العاصمة واشنطن، في وقت سابق أن بوشنل نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة بعد أن قام ضباط الخدمة السرية الأمريكية بإخماد النيران التي أشعلها في نفسه.

وبث بوشنل، وهو يرتدي الزي العسكري، الحادث على الهواء مباشرة عبر الإنترنت.

ووفقا لمقطع الفيديو الذي بثه على الإنترنت، قال بوشنل قبل أن يسكب سائلا على جسده ويشعل النار في نفسه وهو يصرخ “فلسطين حرة” “لن أكون متواطئا في الإبادة الجماعية بعد الآن”.

تجاهل وسائل إعلام أمريكية لأسباب الحادث

وتداول الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورا من تغطية صحف وشبكات أمريكية شهيرة، من بينها نيويورك تايمز وواشنطن بوست وسي إن إن، للحادث بشكل تجاهلت فيه السبب الذي دفع بوشنل لإحراق نفسه، وهو احتجاجه على “الإبادة الجماعية” التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة.

وانتقدت الكاتبة العربية، سمر جراح، عبر حسابها بمنصة “إكس” التعتيم الأمريكي، قائلة “الخبر على صفحة نيويورك تايمز. لا ذكر لفلسطين أو ‎غزة”.

الخبر على صفحة نيويورك تايمز. لا ذكر لفلسطين او #غزة #آرون_بوشنل pic.twitter.com/BXl3cLq35C — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) February 26, 2024

وأضافت جراح “خبر موقع سي إن إن يقول عضو في سلاح الجو يشعل النار بنفسه خارج سفارة إسرائيل في واشنطن. لا ذكر لغزة أو الإبادة في عنوان الخبر”.

وأشارت جراح إلى أنه “رغم كل محاولات الإعلام الربحي التعتيم وإنكار فداحة معنى ما فعله ‎آرون بوشنيل على السياسة الداخلية في أمريكا، إلا أن اسمه تريند في تويتر أمريكا”، مضيفة “تخيلوا أثر هذه العملية على الشباب المتحمس لصالح ‎غزة وكل القضايا العادلة الداخلية والخارجية”.

وكانت حركة حماس نعت بوشنل في بيان قالت فيه “إننا نعرب عن تعازينا القلبية وتضامننا الكامل مع عائلة وأصدقاء الجندي الأمريكي بسلاح الطيران آرون بوشنل، الذي خلد اسمه مدافعا عن القيم الإنسانية ومحنة الشعب الفلسطيني المضطهد من قبل الإدارة الأمريكية وسياساتها الظالمة”.

الصحفية التي نشرت فيديو إحـ ـــراق جندي أمريكي نفسه أمام السفارة الإسرائيلية تكشف ردود فعل المجتمع الأمريكي pic.twitter.com/wgRFZpV0Z9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2024

وكانت السفارات الإسرائيلية هدفا للاحتجاجات المستمرة ضد الحرب في قطاع غزة، والتي تصاعدت في الفترة الأخيرة مع تصاعد الأزمة الإنسانية التي يعيشها أهل غزة.

وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسفرت عن نحو 30 ألف شهيد و70 ألف مصاب، إضافة إلى دمار هائل في البنية الأساسية، ونزوح نحو 1.5 مليون إلى رفح جنوبي القطاع.