توماس فريدمان يوجه رسالة لبايدن بشأن موقف واشنطن من الحرب على غزة

وجه الكتاب الصحفي الأمريكي توماس فريدمان رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن والشعب الإسرائيلي، أوضح فيها أن هناك تآكل في قبول وشرعية إسرائيل في العالم، وأن إدارة بايدن إذا لم تكن حذرة في تعاملها مع ما يقع في قطاع غزة، فإن مكانتها سوف تتراجع مع إسرائيل، على حد قوله.

وأضاف فريدمان في مقال نشر، الثلاثاء، في صحيفة نيويورك تايمز، أن الإسرائيليين وإدارة بايدن لم يستوعبوا بعد حالات الغضب المتصاعدة في جميع أنحاء العالم، والذي تغذيه وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام التلفزيوني، بسبب مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، بأسلحة أمريكية.

وقال إن العالم ينظر لإسرائيل والولايات المتحدة على أنهما يقودان حربا دامية في غزة ويتحملان وزر ما يقع من إبادة ضد المدنيين والأطفال.

وأضاف أن معدلات الغضب مرتفعة في العالم العربي كما في باقي دول العالم.

واستشهد فريدمان بما جاء في لقاءاته مع رئيس الوزراء الهندي نار انديا مودي وصناع القرار في الهند، الذين عبروا عن رفضهم لما يقع في غزة، بالرغم من أن الهند تعد من أكبر الدول الداعمة لإسرائيل.

وأوضح فريدمان أن مقتل آلاف المدنيين في حرب قصيرة نسبيًا دون أي أفق سياسي في الأفق، يمثل أزمة حقيقية، مضيفا أنه عندما يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، فإنه فليس من المستغرب أن يعيد أصدقاء إسرائيل حساباتهم وتبدأ إدارة بايدن بالظهور بمظهر بائس وضعيف، على حد وصفه.

وشدد فريدمان على أن دول العالم تحفل كل يوم بدعوات جديدة لمنع إسرائيل من المشاركة في المسابقات أو الأحداث الأكاديمية والفنية والرياضية الدولية إلى درجة أن الرأي العام الدولي بدأ يتجاهل تجاوزات إيران وروسيا وسوريا والصين، على حد قوله.

وقال إن “بعض القادة العرب الذين كانوا ينتظرون سراً رؤية تدمير حماس، يتعرضون اليوم لضغوط من الشوارع ونخبهم السياسية، لكي ينأوا بأنفسهم علناً عن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي ترفض الحل السياسي ولاتريد رؤية دولة فلسطينية مستقلة”.

وخلص فريدمان إلى القول إنه يتفهم المعضلة الإستراتيجية التي تواجهها حكومة نتنياهو منذ أحداث 7 أكتوبر، حيث نجحت حركة (حماس) في إثارة جنون إسرائيل، لكن العالم اليوم ينظر للحرب في غزة على أنها “مفرمة لحم بشرية هدفها الوحيد هو تقليل عدد السكان حتى تتمكن إسرائيل من السيطرة عليها بسهولة”.