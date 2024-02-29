السودان.. البرهان في مصر وحميدتي في ليبيا (فيديو)

زار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان العاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في حين ذكرت تقارير أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو زار العاصمة الليبية طرابلس صباح اليوم الخميس.

ونشرت الرئاسة المصرية مقطع فيديو يظهر استقبال السيسي للبرهان بمطار القاهرة، وأشار مراسل الرئاسة إلى أن هذه الزيارة “تتناول أبعادا سياسية واقتصادية”.

وقال إن الزيارة ستشمل “الحديث عن تهدئة ووضع بعض التفاهمات بين المختلفين في السودان” في إشارة إلى المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ولم تنشر قوات الدعم السريع على حساباتها على مواقع التواصل تفاصيل عن زيارة حميدتي لليبيا أو نتائجها.

“خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية”

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي أكد خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان، مشددًا على حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

وقال إن اللقاء “استعرض تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية بما يضمن استعادة الاستقرار، ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار”.

وأضاف المتحدث “شدد الرئيس على حرص مصر على أمن السودان الشقيق، ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان، ودعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم انطلاقًا من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين”.

وقال المتحدث الرسمي إن رئيس مجلس السيادة السوداني أكد “تقدير بلاده الكبير للدعم المصري في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان”، مشيرًا إلى أن هذا الدعم “يعكس الروابط التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين”.

من جانبه، أفاد مجلس السيادة السوداني بتوجه البرهان إلى مصر من مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر من أجل “مباحثات ثنائية مشتركة بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأوضحت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن زيارة البرهان ستتضمن مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت مصر أولى محطات البرهان الخارجية عندما غادر السودان للمرة الأولى في أغسطس/آب الماضي، منذ بداية الحرب وبعد أربعة أشهر من ملازمته مقرّ قيادته في الخرطوم.

حميدتي في ليبيا

وفي الأثناء، قالت مصادر مطلعة للجزيرة مباشر إن قائد الدعم السريع حميدتي أنهى زيارة صباح الخميس إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت المصادر أن حميدتي التقى خلال الزيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأوضحت المصادر بأن حميدتي والدبيبة بحثا الأزمة السودانية وسبل إنهاء الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل/نيسان من العام الماضي.

يشار إلى أن الدبيبة كان قد وجه دعوة لقائد الدعم السريع مطلع الأسبوع الجاري لزيارة طرابلس، وكان رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان إلتقى الدبيبة والمنفي خلال زيارته إلى ليبيا الاثنين المنصرم.

وتدور الحرب في السودان بين الجيش السوداني بقيادة البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع منذ إبريل/نيسان، وخلّفت آلاف القتلى بينهم ما يصل إلى 15 ألف قتيل في مدينة واحدة في إقليم دارفور بغرب البلاد، وفق تقديرات خبراء من الأمم المتحدة.

كما أدى القتال إلى نزوح أكثر من عشرة ملايين سوداني داخل البلاد وإلى دول الجوار، في موجة نزوح وصفتها الأمم المتحدة بأنها “أكبر موجة نزوح في العالم”.