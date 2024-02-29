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جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع سحب صلاحيات بن غفير في المسجد الأقصى (فيديو)

مدة الفيديو 04 minutes 13 seconds
29/2/2024

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع قرار سحب مجلس الحرب الإسرائيلي الصلاحيات الخاصة بالمسجد الأقصى من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والإشارة إلى أنه لن تكون هناك قيود على دخول فلسطينيي الداخل والمقدسيين إلى المسجد في شهر رمضان.

وأكد المشاركون في مقاطع الفيديو التي أرسلوها أن الاحتلال دائما ما يستخدم العنف مع الفلسطينيين في المسجد الأقصى، معتبرين أن تقييد صلاحيات بن غفير ليس كافيا ولا بد من تغيير سياسته ونهجه وتعامله مع الفلسطينيين والسماح لهم بالدخول متى شاؤوا إلى المسجد الأقصى.

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ورأى متفاعلون أن المقترح جاء لتهدئة الأوضاع في الداخل المحتل تجنّبًا لاحتجاجات الفلسطينيين في القدس المحتلة.

كما أشاروا إلى اشتعال الوضع في غزة والضفة إزاء الحرب القائمة في ظل عدم قدرة الاحتلال على مواجهة أي ردود ناتجة عن هذه القرارات.

وأشار أحد المتفاعلين إلى أن الصراع في فلسطين تشتدّ حدته بشكل سريع وقد يستمر فترات طويلة ولا بد من موقف عربي وعالمي موحد لوقف هذه الحرب والحد من الانتهاكات التي ترتكب ضد الفلسطينيين من قبل الاحتلال.

واعتبر آخرون أن هذا القرار أتى في الوقت المناسب مع قدوم شهر رمضان الذي يقدسه المسلمون.

وتوقّعت ثلة من الجمهور حدوث مواجهات كبيرة في رمضان بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حال قيام الأخيرة بأي إجراء يعيق الفلسطينيين عن دخول الأقصى.

المصدر : الجزيرة مباشر