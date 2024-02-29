حماس دعت إلى الخروج عن “الصمت”.. تنديد فلسطيني بقصف إسرائيل لمدنيين ينتظرون المساعدات في غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد العاجل، لاتخاذ قرارات تلزم إسرائيل بوقف القتل الجماعي والتطهير العرقي في غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في وقت سابق اليوم الخميس، استشهاد أكثر من 104 فلسطينيين وإصابة ما يزيد على 250 آخرين جراء استهداف إسرائيل لفلسطينيين ينتظرون مساعدات إنسانية جنوب مدينة غزة.

وأظهر مقطع فيديو خاص بالجزيرة مباشر، عشرات الشهداء من الفلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال لنازحين كانوا ينتظرون مساعدات في شارع الرشيد جنوب مدينة غزة، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

اكتظاظ مستشفى كمال عدوان بالشهداء والمصابين جراء استهداف الاحتلال تجمعًا لمواطنين كانوا في انتظار المساعدات في شارع الرشيد pic.twitter.com/mwvYclgQcn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 29, 2024

وطالبت في بيان، الجامعة العربية ومجلس الأمن باتخاذ قرارات تلزم “الكيان المجرم بوقف القتل الجماعي والتطهير العرقي في غزة، ووقف كافة انتهاكاته للقوانين الدولية، وانتهاكه لمقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي”.

ودعت حماس، في معرض تعليقها على المجزرة الإسرائيلية الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة، الدول العربية بشكلٍ خاص إلى الخروج عن مربع الصمت اتجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جريمة إبادة.

خبير أممي يُحذر من تفشي الجوع وسوء التغذية الحاد في #غزة جراء القيود الشديدة التي تفرضها إسرائيل على دخول الإمدادات الإنسانية للقطاع.

‌

المصدر: الغارديان pic.twitter.com/oGX5s3XmbU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 29, 2024

وطالبت حماس في بيانها بالتنفيذ الفوري لقرار القمة العربية الإسلامية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، الذي أكد على كسر الحصار الصهيوني، وإدخال المساعدات الغذائية والطبية فورا إلى قطاع غزة.

ودعت الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى “الخروج بفعاليات ومظاهرات شعبية واسعة تنديدًا بالمذبحة الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني، وضغطًا على الحكومات لاتخاذ مواقف فاعلة وقوية ضد الكيان وقادته النازيين مجرمي الحرب”.

وجددت حركة حماس، تأكيدها على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبون بتحمُّل مسؤولياتهم وواجباتهم القانونية في وقف هذا القتل الجماعي للشعب الفلسطيني، كما طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل المساعدات الغذائية الطارئة بشكلٍ آمن لأبناء شعبنا في كافة أنحاء القطاع.

الرئاسة تدين وتحمّل الاحتلال المسؤولية

من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية، ما سمّته المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.

وقالت الرئاسة في بيان “إن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء الذين يخاطرون من أجل لقمة العيش، يعتبر جزءًا من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد شعبنا، وتتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية كاملة، والمحاسبة عليها أمام المحاكم الدولية”.

وأكدت، أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، منذ بداية العدوان الذي خلّف الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وشددت على أن الصمت الدولي هو الذي شجع الاحتلال على التمادي في سفك الدم الفلسطيني والقيام بجرائم إبادة غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

ودعت الرئاسة إلى تدخل فوري من العالم أجمع لوقف العدوان “وخاصة من الإدارة الأمريكية التي توفر الدعم والحماية لهذا الاحتلال”، مشيرة إلى أن مواصلة هذه المجازر تؤكد بكل وضوح أن الهدف الحقيقي لها هو “ذبح الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، وهو ما لن نسمح به إطلاقًا”.

وفي هذا السياق، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالمجزرة البشعة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق مدنيين فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية في شارع الرشيد جنوب مدينة غزة.

"مضطرين نخاطر بحياتنا فش قدامنا غير البحر".. بحر غزة الملاذ الأخير لسكان الشمال لإنقاذهم من الموت جوعا#الجزيرة_مباشر | #غزة_تجوّع تابع 👇🏻 pic.twitter.com/qKvrb547KQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 29, 2024

وأكدت الخارجية، في بيان، أن هذه المجزرة تعتبر جزءا من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لإخلاء منطقة شمال قطاع غزة كلها من المواطنين.

وقالت “إن هذه المجزرة البشعة تثبت مجددا أن الحكومة الإسرائيلية لا تعطي أي اهتمام للمناشدات والمطالبات الدولية لحماية المدنيين وتمارس عكسها تماما”.

وأضافت الخارجية في بيانها، أن المجزرة “دليل جديد على الإبادة الجماعية وسياسة الاحتلال لتهجير شعبنا بالقوة، وإثبات آخر للمجتمع الدولي وللدول التي تدعم إسرائيل على أنه لا بديل عن الوقف الفوري لإطلاق النار كسبيل وحيد لحماية المدنيين”.

في انتظار المساعدات.. فلسطينيون يقضون ليلتهم أملا في وصول شاحنات الإغاثة أو عمليات إنزال جوي غرب مدينة #غزة شمالي القطاع pic.twitter.com/uC34lxlYv5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 29, 2024

الفصائل الفلسطينية تدين المجزرة

وأدانت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو، اليوم الخميس، ما سمّته المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال صباح اليوم الخميس، في شارع الرشيد بمدينة غزة، والتي أوقعت ما يزيد على 70 شهيدا، وأكثر من 250 جريحا من المدنيين.

وقالت في بيان، إن الفصائل المجتمعة تقف صفًّا واحدًا في الدفاع عن شعبها وتؤكد ضرورة الوحدة الوطنية للتخلص من الاحتلال، ومجابهته والأطراف الخارجية الداعمة له وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية المجزرة وقالت إن “هذه الجريمة النازية الجديدة هي رد حكومة الكيان، على مقررات محكمة العدل الدولية وإظهارها مدى استخفافها بها وبكل المنظومة الدولية”.

وأدانت في بيانها “الجريمة النازية الجديدة التي ارتكبها العدو الصهيوني المجرم في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد صباح اليوم، حيث استهدف القتلة آلاف المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات التي تسد رمقهم ورمق أطفالهم، بعد أن أنهكتهم سياسة التجويع التي تمارس ضدهم”.

ودعت حركة المجاهدين الفلسطينية كل أحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم في وقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.