عقب خروج مستشفى كمال عدوان من الخدمة.. وفاة 7 أطفال بسبب سوء التغذية (فيديو)

أعلن مسؤول طبي فلسطيني في قطاع غزة، اليوم الخميس وفاة 7 أطفال في مستشفى كمال عدوان بشمال القطاع بسبب سوء التغذية، مما يرفع عدد الوفيات هناك منذ الثلاثاء، إلى 13 طفلًا.

وقال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، إن 7 أطفال فارقوا الحياة في المستشفى بشمال قطاع غزة بسبب سوء التغذية.

حرب جديدة على سكان غزة

وفي بيان اليوم الخميس، قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة “يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حربًا جديدة على سكان غزة، وهي حرب التجويع”، مشيرا إلى أن عدد الشهداء جراء حرب التجويع يتزايد، خصوصًا بين الأطفال.

وأكد وجود أعداد من الأطفال في العناية المركزة مهددين بالوفاة جراء الجوع، مشيرا إلى أن الاحتلال يعرقل جهود جميع المنظمات الإنسانية، محذرا من أن المنظومة الصحية في شمال غزة عاجزة تمامًا، خصوصًا بعد توقف مستشفى كمال عدوان.

وأمس الأربعاء، أعلن القدرة، ارتفاع حصيلة شهداء المجاعة من الأطفال إلى 6، بعد وفاة طفلين في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

وأعلن مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، حسام أبو صفية، أمس الأربعاء، أن المرفق الطبي خرج من الخدمة بسبب نفاد الوقود، جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ نحو 5 أشهر.

وقال في مؤتمر صحفي إن “المستشفى سيخرج عن الخدمة بدءًا من اليوم بسبب نفاد الوقود”، مجددًا مطالبته بتزويد المجمع الطبي بالوقود لإنقاذ المرضى.

وقالت وزارة الصحة في غزة أمس الأربعاء، إن أربعة أطفال توفوا، وإن سبعة آخرين في حالة حرجة، نتيجة الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان بشمال القطاع.

وكانت إدارة المستشفى قد أعلنت في وقت سابق عن توقف العمليات بعد نفاد الوقود فيه.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية، استشهاد 4 أطفال في مستشفى كمال عدوان، واثنين في مجمع الشفاء الطبي، مؤكدة أن 7 آخرين ما زالوا في حالة الخطر الشديد نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

وطالب مسؤولون، المؤسسات الدولية بالتحرك الفوري لمنع وقوع كارثة إنسانية بشمال قطاع غزة، مذكّرين بأن المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وإنساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وفي 19 فبراير/شباط الجاري، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن الارتفاع الحاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل تهديدا خطيرا على صحتهم، خاصة مع استمرار الحرب المدمرة.

مستشفيات خارج الخدمة

وخلال الحرب على غزة أخرجت إسرائيل 31 مستشفى من الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود، كما استهدفت 152 مؤسسة صحية جزئيًّا، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، بحسب ما أكدت بيانات فلسطينية وأممية.