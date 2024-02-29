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قصف إسرائيلي على دمشق (فيديو)

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29/2/2024

قصفت إسرائيل، مساء الأربعاء، مناطق قرب العاصمة السورية دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية، وسط تصاعد التوترات الإقليمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان “شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق”.

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وأضافت “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وسُمع أصوات انفجارات، تلتها صفارات سيارات الإسعاف.

ومنذ بدء الصراع في سوريا عام 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على جارتها الشمالية. ونادرا ما تعلق إسرائيل على تلك الضربات.

وتزايدت الغارات الإسرائيلية على مواقع سورية منذ أن شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر : وكالات